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UNDP Gaziantep Sanayi Odası'nda

UNDP heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'nda sürdürülebilir kalkınma projelerini görüşmek üzere bulundu.

11.12.2024 17:17
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Birleşik Milletler Kalkınma Programı (UNDP) heyeti, Gaziantep Sanayi Odası'na (GSO) ziyarette bulundu.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü projelerle Gaziantep sanayisinin iş gücü ve yenilikçi üretim yapısı arasında kurulabilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep sanayisini ileriye taşımak için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Ünverdi, "Gaziantep Türkiye'nin ihracatında ve sanayisinde oynadığı öncü rol üstlenmektedir. UNDP gibi uluslararası kuruluşlarla ortak projeler sürdürmek hem şehrimiz hem de ülkemiz sanayisi için büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merin da bölgedeki sanayicilerin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Gaziantep'in yenilikçi adımlar atarak bölgeye de örnek olduğunu aktaran Merino, kent sanayicilerine başarı diledi.

Ziyarette, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Miodrag Dragisic ve UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, GSO Yönetim Kurulu üyeleri Ali Can Koçak, Bora Tezel ve GSO Genel Sekreteri Yusuf İzzettin İymen de yer aldı.???????

Kaynak: AA

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