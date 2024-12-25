UNDP Temsilcisi Roman Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
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UNDP Temsilcisi Roman Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti

UNDP Temsilcisi Roman Kültür Merkezi\'ni Ziyaret Etti

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek merkezin çalışmaları hakkında bilgi aldı ve projeye destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

25.12.2024 11:34  Güncelleme: 12:04
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(İZMİR) - UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Konak Belediyesi Roman Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Merino, "Bu bina, hem tarihe tanıklığıyla, hem bulunduğu konum ile Roman Kültür Merkezi için çok doğru bir seçim olmuş. En kısa zamanda yeniden buraya geleceğim ve birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, beraberindeki heyet ile Konak Belediyesi'nin Tepecik'teki tarihi binasında hizmet veren Roman Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde verilen hizmet, yer aldığı projeler ve mahalle hakkında bilgi alan Merino'ya CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve yönetimi ile Konak Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratları da eşlik etti.

Merino, UNDP tarafından yürütülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Genç İş İnsanları Derneği, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Konak Kent Konseyi tarafından desteklenen Roman gençlere yönelik yeni istihdam projesinin etkilerini de Konak Roman Kültür Merkezi Sorumlusu Cem Pekbalıkçı'dan dinledi. Pekbalıkçı 100 Roman gence ulaşılması planlanan projede beklentiyi aşarak 110 gence ulaştıklarını, en önemlisi de 65'inin kadın olmasından gurur duyduklarını kaydetti.

"Roman Kültür Merkezi için çok doğru bir seçim olmuş"

Roman Kültür Merkezi'nin oldukça etkileyici bir binada ve tam da olması gerektiği yerde konumlandığına dikkat çeken UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Konak Belediyesi'nin zor bir işi başardığını ifade etti. En kısa zamanda Konak'a ve Roman Kültür Merkezi'ne yeniden geleceğini müjdeleyen Merino, "Çok güzel bir mekan. Bu bina, hem tarihe tanıklığıyla, hem bulunduğu konum ile Roman Kültür Merkezi için çok doğru bir seçim olmuş. Tam da olması gerektiği gibi… Burada çocukların eğitim görüyor olması da çok önemli. En kısa zamanda yeniden buraya geleceğim ve birlikte güzel işler yapacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel UNDP Temsilcisi Roman Kültür Merkezi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

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