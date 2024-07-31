UNDP Türkiye'de iklim değişikliğine uyum eğitimleri düzenliyor

Güncel

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve ilgili sektörlerin temsilcilerine yönelik düzenlenen iklim değişikliğine uyum eğitimlerinin ilki Ankara'da yapıldı.

UNDP'den yapılan açıklamaya göre, 30-31 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen eğitim programı, iklim değişikliğine uyumun, sektörel ve kentsel düzeyde artırılması yoluyla toplumsal dayanıklılığı teşvik etmek için tasarlanan 4,2 milyon avroluk " Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen proje, UNDP tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığı ortaklığıyla uygulanıyor.

Bu kapsamda 2 gün süren eğitimlerde iklim etkileri ve modellemesi, sektörel uyum ve kentsel uyum ve ilgili sektörlere yönelik konular ele alındı. Dokuz ay boyunca 19 ilde daha devam edecek olan eğitimlere en az 600 kişinin katılması bekleniyor.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, eğitime ilişkin, "İklim değişikliğinin sebep olduğu riskler gerçek ve acil. Dolayısıyla bu eğitim, teorik bir çalışmadan ziyade, insan hayatını ve geçim kaynaklarını aşırı sıcaklık, kuraklık, ani seller ve orman yangınları gibi hemen her gün karşılaştığımız iklim tehditlerinden korumakla görevli yerel karar alıcılara doğru bilgi ve araçları sağlamaya yönelik uygulamalı bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamındaki diğer faaliyetler arasında, Ulusal ve Kentsel Uyum Stratejisi ve Eylem Planı'nın güncellenmesi, uyum girişimlerine teknik destek sağlamak için bir "İklim Portalı" oluşturulması, dört pilot belediye ( Konya, Muğla, Sakarya ve Samsun) için iklim değişikliği etkisi ve kırılganlık değerlendirmelerinin yanı sıra kentsel uyum stratejilerinin ve eylem planlarının hazırlanması ve projeye paralel olarak yürütülen 6,8 milyon avroluk uyum hibe programına destek verilmesi de yer alıyor.