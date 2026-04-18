UNEP, COP31 için Önemli Raporlar Sunacak

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.04.2026 19:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNEP, Türkiye'de düzenlenecek COP31'e bilimsel raporlar sunacağını açıkladı.

AYBÜKE İNAL KAMACI - Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) New York Ofisi Devletlerarası İlişkiler Direktörü Jamil Ahmad, bu yıl Türkiye'de düzenlenecek BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) bilimsel ve teknik değerlendirmeler içeren raporlar sunacaklarını belirtti.

Ahmad, Antalya Diplomasi Forumu 2026'ya (ADF) katılmak üzere geldiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Savaş alanlarındaki enkazın daha fazla çevre tahribatına yol açmadan ve geri dönüşüme uygun şekilde bertaraf edilmesine ilişkin UNEP'in bir yol haritası olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ahmad, kentsel planlama ve gelişime ilişkin programları ile projeleri olduğunu söyledi.

Ahmad, şehirleri daha yeşil hale getirmek için fırsatları, seçenekleri ve çözümleri değerlendirdiklerini anlatarak, bunların yeniden inşa ve şehirlerin dönüştürülmesi yoluyla yürütüldüğünü dile getirdi.

Bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31'e ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ahmad, "UNEP, her yıl iklim konferanslarına teknik ve sağlam bilimsel değerlendirmeler sunuyor. 'Emisyon Açığı' ve 'Uyum Açığı' adlı raporlarımız var. Bu raporlar, COP toplantılarında politika yapıcılara sunulan bu iki alana ilişkin değerlendirmeleri içeriyor." dedi.

Jamil Ahmad, COP31'in önemli bir toplantı olacağını vurguladı.

Kaynak: AA

Politika, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zhegrova’dan Beşiktaş’a yeşil ışık Zhegrova'dan Beşiktaş'a yeşil ışık
Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok’un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı Gülistan Doku soruşturmasında itirafçı olan Gökhan Ertok'un ifadesi ortaya çıktı: Vali beni kandırıp, kullandı
Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig Bursaspor şampiyonluk için sahaya çıkıyor: 1 puana 1. Lig
ABD’nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu Kataib Hizbullah lideri ilk kez ortaya çıktı
Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın’ın test sonucu belli oldu
Barcelona’dan Vedat Muriqi sürprizi Barcelona'dan Vedat Muriqi sürprizi

19:46
Kiev’de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
Kiev'de kimliği belirsiz bir kişinin ateş açması sonucu 5 kişi öldü
19:28
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
Kardeşinin katilini cezaevinden çıktıktan 1 hafta sonra öldürdü
18:59
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
Gülistan Doku soruşturmasında eski valinin oğlu tutuklandı
18:56
Canlı anlatım: Ankara’da ilk gol 2. dakikada geldi
Canlı anlatım: Ankara'da ilk gol 2. dakikada geldi
18:55
Kerkük’te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
Kerkük'te kaçak yapı yıkımı sırasında kaymakama bıçaklı ve sopalı saldırı
18:19
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Kahramanmaraş okul saldırısında sınıftaki öğrenciler sıraları siper ederek kurtuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 20:19:03. #7.13#
SON DAKİKA: UNEP, COP31 için Önemli Raporlar Sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.