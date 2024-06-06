UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve Batuhan Aydın İstanbul'da buluştu - Son Dakika
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UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve Batuhan Aydın İstanbul'da buluştu

UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve Batuhan Aydın İstanbul\'da buluştu

UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve modern kavalın önemli temsilcilerinden Batuhan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu. İlk kez aynı sahneyi paylaşan sanatçılara, CRR Oda Orkestrası eşlik etti. Anadolu ve Balkanlar kültüründen eserlerin seslendirildiği konser, büyük ilgi gördü. Spassov'un solo ve işbirliği çalışmaları dahil 38 albümü bulunurken, Aydın ise yeni neslin en iyi kavalcılarından biri olarak kabul ediliyor.

06.06.2024 00:05
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"UNESCO Barış Sanatçısı" ve Bulgar kaval sanatçısı Theodosii Spassov ile modern kavalın önemli temsilcilerinden Batuhan Aydın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluştu.

İlk kez aynı sahneyi paylaşan Spassov ve Aydın'a, CRR Oda Orkestrası eşlik etti.

Anadolu ve Balkanlar kültüründen eserlerin seslendirildiği konser, dinleyicilerden büyük ilgi gördü.

"Dünyanın kavalcısı" olarak anılan Theodosii Spassov, her türlü halk ezgisini çalabilen, orijinal fikirleriyle farklı türlerden müzisyenleri bir araya getiren bir kaval virtüözü olarak öne çıkıyor.

UNESCO tarafından 2015'te "Barış Sanatçısı" unvanı ile ödüllendirilen Spassov'un solo ve farklı müzisyenlerle işbirliği çalışmaları dahil 38 albüm çalışması bulunuyor.

Caz ve füzyon topluluğu KAPIKO'nun kurucu üyesi Batuhan Aydın ise yeni neslin en iyi kavalcılarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UNESCO Barış Sanatçısı Theodosii Spassov ve Batuhan Aydın İstanbul'da buluştu - Son Dakika

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