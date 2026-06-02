UNESCO'dan İsrail'in Şakif Kalesi'ne Endişe!

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) İsrail'in Lübnan'da işgal ettiği stratejik ve tarihi değere sahip Şakif Kalesi'ndeki durumdan derin endişe duyduğunu bildirdi.

UNESCO'dan AA muhabirine yapılan yazılı açıklamada, kültürel mirası hedef alan yasa dışı saldırıların şiddetle kınandığı hatırlatılarak İsrail ordusunun Lübnan'da işgal ettiği tarihi Şakif Kalesi'ndeki durumdan endişe duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, devletlerin "kültürel varlıkların daha fazla yıkım veya hasara maruz kalmasına neden olabilecek her türlü kullanımdan kaçınma yükümlülüğü" olduğu vurgulandı.

Tarihi ve kültürel yapılardaki hasar tespit çalışmalarının yürütülmesi ve bu eserlerin korunması adına UNESCO'nun yetki alanı çerçevesindeki koruma tedbirlerinin devreye konulması için Lübnan makamlarıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

UNESCO'dan 29 Mayıs'ta yapılan bir diğer açıklamada, Şama ve Şakif kalelerinin, 1954 tarihli Silahlı Çatışma Durumunda Kültürel Varlıkların Korunması Sözleşmesi'nin genişletilmiş koruma listesinde olduğu hatırlatılmıştı.

İsrail 26 yıl sonra Şakif Kalesi'ni yeniden işgal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik kara saldırılarının ve işgalin genişletilmesi talimatını verdiğini duyurmuştu.

Lübnan'ın güneyindeki işgalini Litani Nehri'nin ötesine taşıyan İsrail ordusu, tarihi Şakif Kalesi'nin bulunduğu stratejik öneme sahip tepelik alanı da işgal etmişti.

Şakif Kalesi, bölgenin en önemli tarihi ve stratejik yapılarından biri kabul ediliyor.

Deniz seviyesinden yaklaşık 700 metre yükseklikte, Litani Nehri vadisine hakim sarp bir tepe üzerinde bulunan kale, güney Lübnan'ın geniş bir bölümünü gözetleme imkanı sunuyor.

Nebatiye, Mercayun ve Hasbaya bölgelerine uzanan yolları kontrol edebilen konumu itibarıyla tarih boyunca askeri açıdan büyük önem taşıyan kale, bölgedeki hareketliliğin izlenebildiği en kritik noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kale, 1960'lı ve 1970'li yıllarda Filistinli grupların faaliyet gösterdiği bölgelerden biri olurken, 1982'deki İsrail işgalinin ardından yaklaşık 18 yıl boyunca İsrail kontrolünde kaldı. İsrail ordusu 2000 yılında güney Lübnan'dan çekilirken kaleden de ayrılmıştı.

Kalenin Litani Nehri'nin kuzeyine uzanan bölgeyi kontrol edebilen stratejik konumu nedeniyle sahadaki askeri dengeler açısından da önemli bir adım olarak görülüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 433 kişi hayatını kaybetti.