UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı Şanlıurfa'da başladı, küre ABD'ye devredildi - Son Dakika
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UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı Şanlıurfa'da başladı, küre ABD'ye devredildi

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UNESCO Müzik Şehirleri Toplantısı Şanlıurfa\'da başladı, küre ABD\'ye devredildi
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UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez başladı. Yaklaşık 30 ülkeden temsilcinin katıldığı toplantıda UNESCO Müzik Şehirleri Küresi, bir sonraki ev sahibi ABD'nin Kansas City kentine devredildi.

UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika'dan yaklaşık 30 ülkenin temsilcilerini buluşturan UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri Küresi'ni bir sonraki ev sahibi ABD'nin Kansas City kentine devretti. Gülpınar, "Hedefimiz, Şanlıurfa'nın mirasını dünyayla buluşturmak" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 'Müziğin Köklerinin İzinde: Tarihin Sıfır Noktasından Modern Dünyaya' temasıyla düzenlenen UNESCO Müzik Şehirleri Yıllık Toplantısı'nın açılış programı, gerçekleştirildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen organizasyon, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın müzik alanındaki temsilcilerini aynı çatı altında buluşturdu. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, ilçe belediye başkanları, uluslararası delegasyon temsilcileri, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

URFA TÜRKÜSÜYLE BAŞLADI, OPERA EZGİLERİYLE SÜRDÜ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda piyanist Nur Niran Pınar ve soprano Nur Nilay Pınar kardeşler, 'Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar' türküsünü seslendirdi. Soprano Nur Nilay Pınar'ın mini konserinin ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçılarından tenor İbrahim Halil Turgut ile piyanist Cemile Cabbar sahne aldı. Yaklaşık 30 dakika süren konser, davetlilerden alkış aldı. Programda ayrıca Şanlıurfa'nın tarihi, kültürel ve müzikal zenginliklerini anlatan video gösterimi gerçekleştirildi.

GÜLPINAR: MÜZİK TARİHİNİN DOĞDUĞU KADİM KENTTE BULUŞUYORUZ

Şanlıurfa'nın insanlık tarihindeki köklü geçmişine ve zengin müzik kültürüne dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Göbeklitepe'den Taş Tepeler'e uzanan Neolitik mirasın kentin kültürel kimliğinde önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Antik mozaiklerdeki müzik motifleri ile Orfeus mozaiğinin, bu toprakların geçmişten günümüze uzanan kültürel birikimini ortaya koyduğunu belirten Gülpınar, Şanlıurfa'nın farklı kültürlerin izlerini taşıyan bir medeniyet merkezi olduğunu ifade etti.

Mevlevi geleneğinden dengbejliğe, aşıklık kültüründen sıra gecelerine uzanan geniş bir müzik hafızasına sahip olduklarını kaydeden Gülpınar, üç gün sürecek toplantının yalnızca konserlerden ibaret olmadığını, şehirler arasında kalıcı kültürel iş birlikleri kurulmasına da katkı sunacağını belirtti.

Gülpınar, kentin müzik mirasını koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve dünya şehirleriyle daha güçlü bağlar kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

UNESCO KÜRESİ KANSAS CITY'YE DEVREDİLDİ

Toplantıda Şanlıurfa'da yaklaşık 2 yıldır muhafaza altında bulunan UNESCO Müzik Şehirleri Küresi'nin devir teslim töreni oldu. Daha önce İtalya'nın Pesaro kentinde düzenlenen törenle Şanlıurfa'ya teslim edilen küre, bir sonraki toplantıya ev sahipliği yapacak ABD'nin Kansas City kentine devredildi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, küreyi Kansas City adına UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner'e takdim etti. Devir teslim töreni, uluslararası müzik şehirleri arasındaki kültürel iş birliğinin simgesi olarak programda yer aldı.

YAZGI: ŞANLIURFA'DA MÜZİĞİ KONUŞMAK, İNSANLIĞI KONUŞMAKTIR

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa'nın 12 bin yıllık tarihi, gastronomisi, geleneksel sanatları, folkloru ve müziğiyle insanlık mirasının önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Müziğin toplumların hafızasını taşıyan evrensel bir dil olduğunu belirten Yazgı, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın kentlerin kendi kimliklerini koruyarak birbirlerinden öğrenmelerine ve ortak projeler geliştirmelerine imkan sağladığını ifade etti. Yazgı, toplantının yeni dostluklara, kültürel iş birliklerine ve uluslararası bağların güçlenmesine katkı sunmasını diledi.

UNESCO'DAN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VURGUSU

UNESCO Müzik Şehirleri Koordinatörü Jacob Wagner, şehirlerin iklim değişikliği gibi ortak sorunlara karşı iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Müzik ve yaratıcılığın şehirler arasında köprü kurduğunu ifade eden Wagner, ortak projelerin yerel ekonomileri güçlendirebileceğini ve kültürel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayabileceğini söyledi. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz da kültürel mirasın korunmasının dünya barışına katkı sunduğunu vurgulayarak, kültürün sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biri olduğunu dile getirdi.

Üç gün sürecek toplantı kapsamında Kısaslı aşıklar, Kırşehir Abdalları ve dengbejler sahne alacak. Hırvatistan ve Romanya'nın Piteşti kentinden gelecek müzik grupları da etkinliklerde performans sergileyecek. Müzik üzerine tematik oturumların yanı sıra konservatuvar eğitimi, müziğin kuşaklar arasında aktarılması ve kültürel süreklilik konularında atölyeler düzenlenecek. Konuklar ayrıca Halfeti, Göbeklitepe, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl'ü ziyaret edecek.

Kaynak: DHA
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