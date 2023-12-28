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UNICEF: Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da çocuk ölümleri rekor seviyede - Son Dakika
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UNICEF: Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da çocuk ölümleri rekor seviyede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2023 yılında öldürülen çocuk sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtti. UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, kurumun sosyal medya platformundaki hesabından yazılı bir açıklama yaptı. Hudr, son 12 hafta içinde Batı Şeria'da 83 çocuğun öldürüldüğünü aktararak, bu sayının İsrail'in artan askeri operasyonlarının gölgesinde 2022 yılının tamamında öldürülen çocuk sayısının iki katından daha fazla olduğunu vurguladı. Hudr ayrıca, İsrail'in hareket ve ulaşıma getirdiği kısıtlamalardan Batı Şeria'nın ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

UNICEF: Doğu Kudüs ve Batı Şeria\'da çocuk ölümleri rekor seviyede
28.12.2023 - 22:27,
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 2023 yılında öldürülen çocuk sayısının eşi benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığını belirtti.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Hudr, kurumun X sosyal medya platformundaki hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Hudr, "2023, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki çocuklar için şimdiye kadarki en kanlı yıl. Çatışmalardan kaynaklanan şiddet benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.

Son 12 hafta içinde Batı Şeria'da 83 çocuğun öldürüldüğünü aktaran Hudr, bu sayının İsrail'in artan askeri operasyonlarının gölgesinde 2022 yılının tamamında öldürülen çocuk sayısının iki katından daha fazla olduğunu vurguladı.

Hudr, raporlara göre bu süre zarfında ayrıca en az 576 çocuğun yaralandığını, bazı çocukların da gözaltına alındığını aktardı.

Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'daki çocukların güvenlik ve korunma hakları ile doğuştan gelen yaşam hakları konusundaki derin kaygısına dikkati çeken Hudr, şunları kaydetti:

"Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da yaşayan çocuklar uzun yıllardır ezici şiddete maruz kalıyor. Ancak bu şiddetin yoğunluğu, 7 Ekim saldırılarından bu yana ciddi oranda arttı."

Hudr ayrıca, İsrail'in hareket ve ulaşıma getirdiği kısıtlamalardan Batı Şeria'nın ciddi şekilde etkilendiğini belirtti.

Kaynak: AA
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