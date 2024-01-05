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UNICEF: Gazze'deki çatışma ve gıdasızlık 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor - Son Dakika
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UNICEF: Gazze'deki çatışma ve gıdasızlık 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı 'ölümcül döngü'nün 1,1 milyon çocuğu tehdit ettiğini bildirdi. UNICEF'in açıklamasında, çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığı ve 2 yaşın altındaki çocukların yüzde 90'ının ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Açıklamada, ticari tedarikin sağlanması ve acil insani ateşkes çağrısı yapıldı.

UNICEF: Gazze\'deki çatışma ve gıdasızlık 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor
05.01.2024 - 21:35,  Güncelleme: 21:35
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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze'de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı "ölümcül döngü"nün 1,1 milyon çocuğu tehdit ettiğini bildirdi.

UNICEF, Gazze'deki gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sadece 1 haftada çocuklarda ishal vakalarının yüzde 50 arttığı belirtilen açıklamada, 2 yaşın altında çocukların yüzde 90'ının çok ciddi gıda kıtlığıyla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

Ticari tedarikin tekrar sağlanması çağrısında bulunulan açıklamada, "Acilen insani ateşkes sağlanmalı." vurgusu yapıldı.

Açıklamada, "Gazze'de artan çatışma, gıdasızlık ve hastalığın ortaya çıkardığı ölümcül döngü 1,1 milyon çocuğu tehdit ediyor." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İcra Direktörü Catherine Russell, "Gazze'de binlerce çocuğun geleceği tehlikede. Dünya hiçbir şey yapmadan bunu izleyemez. Çocuklara yönelik şiddet ve çektikleri acı sona ermeli." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkazda binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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