UNICEF, Lübnan'a 33 Ton Tıbbi Malzeme Gönderdi - Son Dakika
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UNICEF, Lübnan'a 33 Ton Tıbbi Malzeme Gönderdi

UNICEF, Lübnan\'a 33 Ton Tıbbi Malzeme Gönderdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'a acil vakalarda kullanılmak üzere 33 ton tıbbi malzeme teslim etti. Tıbbi yardımlar, İsrail'in saldırılarından etkilenen 100 bin kişinin yararlanması için devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerine dağıtılacak.

09.09.2024 20:46
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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Lübnan'a acil vakalarda kullanılmak üzere 33 ton tıbbi malzeme teslim etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad'ın UNICEF'ten 33 ton tıbbi malzemeyi teslim aldığı belirtildi.

Tıbbi yardımların acil vakalarda kullanılacak malzemelerden oluştuğu, İsrail'in saldırılarından etkilenen 100 bin kişinin yararlanması için devlet hastaneleri ve sağlık merkezlerine dağıtılacağı ifade edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Bakan Ebyad, İsrail saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde sağlık sektörünün acil durumlara karşı hazırlıklarını artırması gerektiğini kaydetti.

Ebyad, teslim aldıkları malzemeler arasında bebek ve annelerle ilgili ürünler olduğunu vurguladı.

UNICEF Lübnan Temsilcisi Edouard Beigbeder de Lübnan'ın maruz kaldığı mevcut krizlerinin yanı sıra savaş yükünü kaldıramayacağını belirtti.

Sağlık hizmetleri başta olmak üzere ülkedeki temel hizmetlerin çökmek üzere olduğuna vurgu yapan Beigbeder, Lübnan'a teslim ettikleri tıbbi malzemelerin muhtemel yeni bir gerilim durumunda sağlık kurumlarında hazırlık görevi göreceğini aktardı.

Beigbeder, ülkenin güneyindeki gerilimin devam etmesine bağlı olarak çocuklar ve aileler için endişe duyduklarını ifade etti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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