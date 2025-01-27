UNICEF'ten Çocukların Serbest Bırakılması Çağrısı

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NEW Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), her şekilde çocukların alıkonulmasının sonlandırılmasını talep ederek, İsrail'de esir tutulan 12 çocuğun serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

UNICEF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, uluslararası topluma toparlanma süreçlerinde çocukların ihtiyaçlarını ön planda tutma çağrısı yapılarak, bu çerçevede gerekli finansman ve insani koridorların güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret edildi.

İsrail tarafından esir tutulan ve aralarında 15 yaşındakilerin de bulunduğu 12 çocuğun serbest bırakılmasının memnuniyetle karşılandığı aktarılan açıklamada, "UNICEF, her şekilde çocukların alıkonulmasının sonlandırılmasını talep ediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de de esir tutulan çocukların da serbest bırakılması talep edilen açıklamada, tüm taraflara ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda olduğu mesajı verildi.

Açıklamada, UNICEF'in, Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından insani yardımlarını hızlı bir şekilde artırdığı ve ilk haftalarda 350 tır insani yardım sağladığı kaydedildi.

Çocukların durumdan en fazla etkilenen kesim olduğunun altı çizilen açıklamada, UNICEF'in, Gazze'ye her gün 50 insani yardım tırı sevkiyatı hedeflediği aktarıldı.