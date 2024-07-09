UNICEF ve ITU, dünyadaki tüm okullara internet sağlamayı hedefleyen Giga projesi için Küresel Bağlantı Forumu düzenliyor

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) 2030'a kadar dünyadaki tüm okullara internet sağlamayı amaçlayan ortak girişimi Giga'nın ilk "Küresel Bağlantı Forumu", İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Giga Projesi'nin kapsadığı 34 ülkeden temsilciler, deneyimlerini paylaşmak üzere ilk kez Küresel Bağlantı Forumu'nda bir araya geldi.

İki gün sürmesi planlanan forumda, trilyon dolarlık altyapı maliyeti ve yenilikçi finansman çözümleri gibi konular ele alınacak.

Dünyadaki tüm okullara 2030'a kadar internet sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, okulların konumlarının haritalandırılması, kredilerin araştırılması ve maliyetleri düşürmek için stratejik anlaşmalar yapılması planlanıyor.

Dünyadaki 6 milyar okulun bir kısmına erişim güçlüğü bulunuyor

ITU kıdemli strateji danışmanı ve Giga'nın ortak yöneticisi Alex Wong, foruma gelen katılımcıların arasında Benin, Lesotho, Nijer, Botsvana ve Zimbabve'den eğitim ve bilişim bakanlarının da bulunduğunu belirtti.

Dünyada yaklaşık 6 milyar okul olduğunu aktaran Wong, güncel olmayan veriler ve altyapı eksikliği nedeniyle bazı okullara erişimin güçlüğüne dikkati çekti.

Wong, açık veri paylaşımının sadece maliyetleri düşürmekle kalmayıp aynı zamanda yenilikçi çözümleri de teşvik ettiğini vurgulayarak Brezilya'yı örnek gösterdi.

Alex Wong, İsviçre ve İspanya hükümetlerinden gelen destek sayesinde Giga'nın bu yıl mali açıdan güçlü olduğunu sözlerine ekledi.