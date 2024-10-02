UNICEF Yemen'e 62,5 Milyon Dolar Yardım Gönderdi

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de ihtiyaç sahibi aileler için 62,5 milyon dolar değerinde nakdi yardımın ulaştırıldığını açıkladı.

UNICEF'in Yemen'deki ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Yemen genelinde 9,2 milyon kişinin güvenliğini sağlamak için ekim ortasına kadarki ödeme dönemi kapsamında 62,5 milyon doların dağıtıldığı belirtildi.

Dünya Bankasının finanse ettiği yardımın, UNICEF tarafından Yemen'deki Kalkınma için Sosyal Fon'la beraber ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldığı ifade edildi.

UNICEF'in Yemen Temsilcisi Peter Hawkins, yardımlara ilişkin "Yemen'de nüfusun yüzde 80'inden fazlası yoksulluk içinde yaşıyor. Ülkedeki zayıf ekonomi enflasyona yol açarak milyonlarca ailenin gıda, yakıt ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamasını zorlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Hawkins, ayrıca devam eden kolera salgınının ve son zamanlarda bazı bölgelerde yaşanan sel baskınlarının, yaşanan sıkıntıları katlayarak artırdığına dikkati çekti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 10 yıldır süren iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre 30 milyon nüfuslu ülkenin 22 milyondan fazlası yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.