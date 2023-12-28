UNIFIL askeri Lübnan\'da saldırıya uğradı

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesinde görev yapan bir askerin Lübnanlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda yaralandığı bildirildi.

UNIFIL, Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırı yakınında yer alan Taybeh beldesinde askeri araçlarına yönelik saldırı hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, UNIFIL askerlerinin görevi başındayken Taybeh beldesinde Lübnanlı bir grubun saldırısına maruz kaldığı ve askeri aracın hasar gördüğü ifade edildi.

Saldırıyla BM Güvenlik Konseyi 1701 sayılı karar ve Lübnan yasalarının ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat"ta güvenlik ve istikrarın sağlanması için UNIFIL'in hareket özgürlüğünün önemli olduğuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Lübnan hükümetine sorumluluklarını yerine getirmesi ve saldırı hakkında soruşturma başlatması çağrısı yapıldı.

"Endonezyalı asker görüntü çekti" iddiası

Lübnan basınında yer alan haberlere göre UNIFIL kapsamında görev yapan Endonezyalı bir askerin, Taybeh beldesindeki bazı bölgelerin fotoğraf ve görüntülerini çekmesine belde sakinleri tepki gösterdi.

Ardından Endonezyalı askerin taşlı saldırıya maruz kaldığı ve kafasından yaralandığı kaydedildi.