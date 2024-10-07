UNIFIL'den İsrail'e Güvenlik Uyarısı

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BEYRUT, 7 Ekim (Xinhua) -- Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki mevzileri yakınlarında İsrail'in yürüttüğü operasyonların tehlikeli olduğu ve güvenliklerini tehlikeye attığı uyarısında bulundu.

UNIFIL Pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Görev Gücü'nün Lübnan toprakları içindeki Marun el-Ras'ın güneydoğusunda yer alan 6-52 numaralı mevzisinin hemen yakınında İsrail ordusunun kısa süre önce yürüttüğü faaliyetlerden derin endişe duyuyoruz" diye belirtti.

Açıklamada, "Bu, son derece tehlikeli bir gelişmedir. Güvenlik Konseyi'nin verdiği görevleri yerine getiren BM barış gücü birliklerinin güvenliğinin tehlikeye atılması kabul edilemez" ifadeleri yer aldı.

UNIFIL Sözcüsü Andrea Tenenti, Cumartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'den bazı mevzilerinin yerini değiştirmeleri konusunda gelen talebe rağmen birliklerin mevzilerini koruduğunu söylemişti.

"İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik sınırlı bir kara harekatı düzenleme konusundaki niyetini 20 Eylül'de UNIFIL'e bildirerek bazı mevzilerimizin yerini değiştirmemizi talep etti" diyen Tenenti, "Barış Gücü askerleri tüm mevzileri tutmakta ve BM bayrağını dalgalandırmayı sürdürmektedir" diye ekledi.

Hizbullah'la gerginliğin tehlikeli şekilde tırmandığı bölgede İsrail ordusu, 23 Eylül'den bu yana Lübnan'a yoğun saldırılar düzenliyor.