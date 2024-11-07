UNIFIL Konvoyuna Hava Saldırısı

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(ANKARA) – Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL), Güney Lübnan'da UNIFIL konvoyu Sayda yakınlarından geçerken meydana gelen İsrail hava saldırısında beş Barış Gücü askerinin yaralandığını açıkladı.

UNIFIL, İsrail hava saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bugün öğleden sonra, güney Lübnan'a yeni gelen barış gücü askerlerini taşıyan bir UNIFIL konvoyu, Sayda yakınlarından geçerken bir insansız hava aracı saldırısı meydana geldi. Beş barış gücü askeri hafif şekilde yaralandı ve Lübnan Kızılhaçı tarafından olay yerinde tedavi edildi. Askerler görevlerine devam edecekler. Lübnan Ordusu da yakınlardaki bir kontrol noktasında üç askerinin yaralandığını doğruladı. Tüm taraflara, barış gücü askerlerini veya sivilleri tehlikeye atacak eylemlerden kaçınma yükümlülüklerini hatırlatıyoruz. Farklılıklar, müzakere masasında çözülmeli, şiddetle değil."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha önce Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunarak Lübnan'ın güneyinde İsrail'in Hizbullah'la savaştığı bölgelerden barış gücünü derhal çekmesini istemişti. Netanyahu, terör örgütünün uluslararası birlikleri "canlı kalkan" olarak kullandığını söylemişti. UNIFIL ise barış gücü askerlerinin Güney Lübnan'da çalışmalarına devam edeceğini açıklamıştı.