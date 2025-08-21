UNIFIL Misyonu: Lübnan'a Destek Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNIFIL Misyonu: Lübnan'a Destek Vurgusu

21.08.2025 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNIFIL Komutanı Abagnara, Lübnan ordusuna destek vererek güneyde güvenliği sağlama görevinde olduklarını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, UNIFIL'in temel görevinin Lübnan ordusunun kendi topraklarında egemenliğini sağlaması olduğunu söyledi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre Abagnara, Lübnan'ın Güney Vilayeti Valisi Mansur Duv'u ofisinde ziyaret etti.

UNIFIL Başkanı Abagnara, "Lübnan'ın güneyindeki barış ve istikrarın temellerini güçlendirmek için görev başında olduğunu" dile getirdi.

"Temel görevimiz, Lübnan ordusuna destek vererek otoritesini sağlamasına, güvenliği temin etmesine ve güneydeki halkı korumasına yardımcı olmak." diyen Abagnara, güneydeki yerel yetkililere UNIFIL'le yaptıkları işbirliği için teşekkür etti ve asıl hedeflerinin güneyde güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı.

Abagnara, şöyle devam etti:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, görev süremizin uzatılmasına ilişkin kararı almak için birçok istişare yürüttüğünü biliyoruz. UNIFIL'in görevi net; tüm ihlalleri kaydetmek, belgelendirmek ve 1701 sayılı BM kararını uygulamak."

İsrail, ABD'den UNIFIL'in Lübnan'daki misyonunun sonlandırılmasını istemişti

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden mektup göndermişti.

Mektubunda Saar, UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürmüştü.

Basında yer alan haberlere göre, veto hakkına sahip BMGK üyesi olarak ABD, 18 Ağustos Pazartesi günü kapalı kapılar ardında yapılan Konsey toplantısında, UNIFIL'in görev süresinin yalnızca son bir yıl daha uzatılması gerektiği şeklinde tavır sergilemişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'tın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Dış Politika, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNIFIL Misyonu: Lübnan'a Destek Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu Genç adam çekyatın altına sıkışmış halde ölü bulundu
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa’da tacize uğradı Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun, memleketi Şanlıurfa'da tacize uğradı
KAP’a bildirildi Beşiktaş’tan Bankalar Birliği için dev adım KAP'a bildirildi! Beşiktaş'tan Bankalar Birliği için dev adım
Burası Hindistan değil Türkiye Tuvalette kokoreç hazırladılar Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Süper Lig’in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan’a transfer oldu Süper Lig'in yıldız golcüsü Kramer, Suudi Arabistan'a transfer oldu
Galatasaray’dan ayrılan Mathias Ross İngiltere’ye gitti Galatasaray'dan ayrılan Mathias Ross İngiltere'ye gitti

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
15:02
Mansur Yavaş’ı kahredecek iddia Özgür Özel, İmamoğlu’nun alternatifini buldu
Mansur Yavaş'ı kahredecek iddia! Özgür Özel, İmamoğlu'nun alternatifini buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 16:02:21. #7.13#
SON DAKİKA: UNIFIL Misyonu: Lübnan'a Destek Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.