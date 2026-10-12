Çinli robot üreticisi Unitree Robotics'e ait G1 model insansı robot, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da düzenlenen geçit töreninde Ljubljana Bando Orkestrası'nın şefliğini üstlendi. Ljubljana Bando Orkestrası, geçit töreninde G1 model robotun şefliğinde yer aldı.
LJUBLJANA, 12 Ekim (Xinhua) -- Çinli robot üreticisi Unitree Robotics'e ait G1 model insansı robot, Slovenya'nın başkentinde düzenlenen geçit töreninde Ljubljana Bando Orkestrası'nın şefliğini üstlendi.
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12.10.2026 13:25:18. #.0.2#
SON DAKİKA: Unitree'nin G1 insansı robotu Slovenya'da geçit töreninde orkestra şefliği yaptı - Son Dakika
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