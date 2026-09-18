Üniversite hastaneleri ileri tıp uygulamalarını yaygınlaştırıyor - Son Dakika
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Üniversite hastaneleri ileri tıp uygulamalarını yaygınlaştırıyor

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Üniversite hastaneleri ileri tıp uygulamalarını yaygınlaştırıyor
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YÖK, üniversite hastanelerinin robotik cerrahiden organ nakline, anne karnında ameliyattan yapay zeka destekli tedavilere kadar özellikli sağlık hizmetlerini yaygınlaştırdığını açıkladı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, bu hastanelerin tedavi, araştırma, teknoloji ve insan yetiştirme işlevlerini bir arada yürüttüğünü belirtti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Üniversite hastaneleri tedavi, araştırma, teknoloji ve insan yetiştirme işlevlerini bir arada yürütüyor." ifadesini kullandı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite hastaneleri, ileri tıp teknolojileri ve güçlü akademik kadrolarıyla yüksek uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerini yaygınlaştırırken, gerçekleştirdikleri özellikli operasyon ve tedavilerle hastaların hayatına doğrudan dokunuyor.

Robotik cerrahiden organ nakline, anne karnında ameliyattan ileri kanser tedavilerine, yapay zeka destekli görüntülemeden yerli sağlık teknolojilerine kadar birçok alanda özellikli sağlık hizmeti sunan üniversite hastaneleri, akademik birikim ve teknolojik altyapılarıyla Türkiye'nin sağlık kapasitesinin önemli unsurları arasında yer alıyor.

İnönü Üniversitesinde ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Muş Devlet Hastanesi arasında uzaktan ameliyat gerçekleştirildi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden yönetilen operasyon, 5G altyapısı ve yerli üretim cerrahi robot kullanılarak gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesinde 26 haftalık bebeğin omuriliğindeki doğumsal açıklık, anne karnında kapalı yöntemle onarıldı.

Yaklaşık 30 kişilik multidisipliner ekibin görev aldığı operasyonun, Türkiye'de kapalı yöntemle gerçekleştirilen ilk fetal cerrahi vakası olduğu belirtildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ise dünyanın ilk kadavradan rahim naklinin yanı sıra Türkiye'nin ilk çift kol ve yüz nakillerinin gerçekleştirildiği merkez olarak organ naklindeki öncü rolünü sürdürüyor.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsünde de dünyanın ilk eş zamanlı 8'li çapraz karaciğer nakli gerçekleştirildi.

Yapay zeka kanserli dokuların tespitinde hekimlere destek sağlıyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde de 16 yaşındaki Samet Çağlar'ın trafik kazası sonrası oluşan yüz deformasyonu, tomografi ve 3 boyutlu modelleme kullanılarak analiz edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hizmete alınan CAR-T Hücresel Tedaviler Üretim Merkezi, bazı kanser türlerinde hastanın kendi bağışıklık hücrelerinin laboratuvar ortamında özel olarak hazırlanmasına dayanan kişiselleştirilmiş tedavilerin geliştirilmesine imkan sağlıyor.

İnönü Üniversitesinde de Galyum-68 PET/BT ve yapay zeka destekli MR, Gazi Üniversitesinde yapay zeka destekli dijital PET/BT ile kanserli dokuların tespitinde hekimlere destek sağlanıyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesinde 6 Şubat depremlerinin ardından yatak kapasitesi artırılırken yeni ameliyathaneler, yapay zeka destekli MR, diyaliz ünitesi ve inme merkezi hizmete alındı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 28 yılda 308 kalp nakli gerçekleştirildi

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, ASELSAN tarafından geliştirilen yerli LIFELINE HLM kalp-akciğer makinesiyle dört klinik uygulama başarıyla gerçekleştirildi.

1998'de ilk kalp naklini gerçekleştiren Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalında 28 yılda 308 kalp nakli gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde bölgede ilk kez uygulanan koledokoskopi yöntemiyle safra kanalları doğrudan görüntülenebiliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde ise ileri derecede nefes borusu darlığı bulunan bir hastaya laringotrakeal rezeksiyon ve anastomoz ameliyatı uygulandı.

Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Merkezi NÖROM bünyesindeki Ar-Ge çalışmaları, Yeni Cerrahpaşa Projesindeki yapay zeka ve simülasyon altyapısı, Bursa Uludağ Üniversitesindeki sanal gerçeklik ve cerrahi simülasyon uygulamaları ile Hacettepe Üniversitesindeki erken faz klinik araştırmalar, sağlık hizmeti ile bilimsel araştırmanın aynı yapı içerisinde buluştuğu örnekler arasında yer alıyor.

Üniversite hastaneleri tedavi ve insan yetiştirme işlevlerini bir arada yürütüyor

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite hastanelerinin güçlü akademik kadroları, bilgi birikimleri ve gelişmiş sağlık altyapılarıyla Türkiye'nin sağlık hizmetleri kapasitesinin önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Üniversitelerin eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ürettiği bilgi ve deneyimin doğrudan sağlık hizmetlerine aktarılmasının ileri tıp uygulamalarının geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağladığını anlatan Özvar, "Üniversite hastaneleri tedavi, araştırma, teknoloji ve insan yetiştirme işlevlerini bir arada yürütüyor." ifadesini kullandı.

Özvar, üniversite hastanelerinin akademik birikimleri ile teknolojik imkanlarını daha etkin kullanmasının, yüksek uzmanlık gerektiren sağlık hizmetlerinin Türkiye'nin farklı bölgelerinde sunulmasına ve ülkenin sağlık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA
Organ NakliYapay ZekaTeknolojiTürkiyeGüncelSon Dakika

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