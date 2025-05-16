Üniversite Öğrencileri Hasta Çocuklara Oyuncak Dağıttı - Son Dakika
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Üniversite Öğrencileri Hasta Çocuklara Oyuncak Dağıttı

Düzce'deki KYK yurtlarından öğrenciler, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak kampanyası düzenledi.

16.05.2025 16:10
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Üniversite öğrencileri başlattıkları kampanya ile hasta çocukların yüzünü güldürdü

DÜZCE - Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı KYK kız yurtlarında kalan öğrenciler, başlattıkları kampanya ile topladıkları oyuncakları hastanede tedavi gören çocuklara dağıttı. Oyuncakları gören çocuklar hastalıklarını unuttu, bir anlıkta olsa yüzleri güldü.

Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlık Kredi Yurtlar Kurumu kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, hastanede tedavi olan çocuklar için harekete geçti. Kız öğrenciler, İl Merkezinde bulunan KYK'ya bağlı kız öğrenci yurtlarında kampanya başlatarak oyuncak toplamaya başladı. Hemen hemen bütün öğrencilerin destek verdiği kampanyada onlarca oyuncak toplandı. Öğrenciler topladıkları oyuncakları daha sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu yerleşkesinde kadın doğum ve çocuk hastanesinde muayene olmak için bekleyen ve tedavisi devam ettiği için yatan çocuklara dağıttı.

KYK'da kalan üniversite öğrencisi Şule Nur Boncuk, "Yurtlarda yaptığımız bir proje kapsamında burada yatmakta olan ve ayakta tedavi olan hasta çocuklara oyuncak getirdik. Yurtlarda kalan ablalarından aldıkları hediyelerle çocukların yüzleri güldü, sevindiler. Kan aldırmaktan korkan çocukların faydalarına oldu bu durum. En azından o korkularını, telaşlarını yendiler. Burada yatmakta olan hasta çocukların yüzleri güldü. KYK kız öğrenci yurtlarında toplanılan oyuncaklarla birlikte geldik. Buradaki hasta çocukların yüzlerinde bir gülümseme oluşturabildiğimiz için de çok mutluyum" diye konuştu.

Muayene sırası beklerken endişelenen çocuklar oyuncakları görünce endişelerinden kurtulup oyuncaklarıyla oynamaya başladılar. Bazı çocuklar ise pelüş oyuncaklarına sarılarak korkularını bir kenara bıraktı.

Kaynak: İHA

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