Üniversite Öğrencilerinden Özgürlük Eylemi - Son Dakika
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Üniversite Öğrencilerinden Özgürlük Eylemi

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Kadıköy'de bir araya gelen öğrenciler, tutuklu arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.

08.04.2025 20:48
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Haber: Beril KALELİ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) Üniversite öğrencileri akşam saatlerinde Kadıköy İskele'de buluştu. 19 Mart Operasyonunu protesto eylemlerinden sonra tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmalarını istedi. Arkadaşlarının sesine ses olmak için toplandıklarını belirten öğrenciler, tutuklamaların tek adam rejimine karşı olmaları nedeniyle gerçekleştiğini söylediler.

18 Mart'ta CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının iptal edilmesiyle başlayan protestoların ardından tutuklanan arkadaşlarının serbest bırakılmasını isteyen üniversite öğrencileri akşam saatlerinde Kadıköy İskele'de buluştu.

Tutuklu arkadaşlarına destek verdiler

"Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" ve "Faşizme karşı omuz omuza" şeklinde sloganlar atan öğrenciler  "Gençlik Dayanışma Sahnesi" dayanışma etkinliği için Ferstival Park'a yürüdü. Tutuklu arkadaşlarının isimlerini tek tek okuyan öğrenciler, arkadaşlarının sesine ses olmak için toplandıklarını belirtti, tutuklamaların tek adam rejimine karşı olmaları nedeniyle gerçekleştiğini söylediler.

Gençlerin dayanışma eylemine İstanbul, İstanbul Teknik, Yıldız Teknik, Galatasaray, Marmara, Özyeğin, Sabancı, Bahçeşehir, Mimar Sinan, Bilgi, Yeditepe, Kadir Has, Koç, Haliç, İstinye üniversitelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda üniversiteden öğrenci destek verdi.

Kaynak: ANKA

Politika, İstanbul, Kadıköy, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

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