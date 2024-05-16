Üniversite öğrencilerine 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi - Son Dakika
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Üniversite öğrencilerine 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü 'Sivil Savunma Kriz Yönetimi ve Planlama' dersi kapsamında Temel Afet Bilinci eğitimi verildi. Eğitimde temel afet bilinci, yangın tatbikatı ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

16.05.2024 19:27
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Üniversite öğrencilerine 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi

NİĞDE - Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü "Sivil Savunma Kriz Yönetimi ve Planlama" dersi kapsamında Temel Afet Bilinci eğitimi verildi.

Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere temel afet bilinci, yangın tatbikatı ve gönüllülük faaliyetlerinin önemi vurgulandı.

Niğde AFAD İl Müdürlüğü ekibi tarafından temel afet bilinci eğitimi verilirken, afetle mücadelede kullanılan malzemeler tanıtıldı.

Türk Kızılay Adana Afet Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ise çadır kurulumu gerçekleştirilirken, Niğde Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Eğitimle ilgili bilgi veren Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Serkan İbis amaçlarının öğrenci, akademisyen ve idari personele afet bilincinin kazandırılmasının, gelecekte karşılaşabilecekleri muhtemel acil durumlarla başa çıkma becerilerinin artması olduğunu belirtti.

Kaynak: İHA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Niğde, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversite öğrencilerine 'Temel Afet Bilinci Eğitimi' verildi - Son Dakika

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