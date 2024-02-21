Üniversite öğrencisi Ege Akersoy\'a yumruk atan kişiye beraat kararı

Güncel

"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

GAYE ŞEYMA CAN

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) öncülüğünde İstanbul'da, 1 Ocak'ta düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adlı yürüyüş sonrasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraat kararı, 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL para cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde, yılın ilk gününde; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu TÜGVA öncülüğünde Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" adlı yürüyüş sonrasında elinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrak taşıyan İsmail Aydemir'e yumruk atan üniversite öğrencisi Ege Akersoy olayın ardından gözaltına alınarak "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanmış, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti. 17 Ocak'ta ise Akersoy hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı verilmişti.

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan karar duruşmasına taraf avukatları ve Ege Akersoy'un ailesi katıldı.

Müşteki avukatlarından Deniz Alp, "Sanık müvekkile yönelik ifadelerine kameralar önünde devam etmiştir. Mütalaaya uyularak sanığın cezalandırımasını talep ediyoruz" dedi.

"SUÇUN MADDİ VE MANEVİ UNSURLARI OLUŞMAMIŞTIR"

Sanık avukatı ise "Dosyada delil olarak sanığın ve müştekinin beyanları ortadadır. Her ikisi de yürümektedir, katılan elinde yeşil ve üzerinde yazı olan bir bayrak taşımaktadır. Fakat iki taraf da ne yazdığını bilmemektedir. Bilirkişi incelemesi yapılması gerekirdi. Müvekkilim Suudi Arabistan'da yaşanan hadiselerden dolayı davaya konu sözleri söylediğini söylüyor, karşı tarafın cevabından sonra basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralama meydana geliyor. Sen bir Arap sevicisin cümlesinde hakaret yoktur. Suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatını talep ediyoruz. 'Kasten yaralama' suçundan ise lehe hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

TAHRİK SUÇUNDAN BERAAT, KASTEN YARALAMA SUÇUNDAN 2 BİN TL PARA CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, Ege Akersoy hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan beraatına, 'kasten yaralama' suçundan 2 bin TL para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.