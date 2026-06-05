Üniversite Öğrencisi Pencereden Düştü - Son Dakika
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Üniversite Öğrencisi Pencereden Düştü

Üniversite Öğrencisi Pencereden Düştü
05.06.2026 09:48
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Burdur'da yurt penceresinden düşen Zehra Kaçar (22) hayatını kaybetti. Taziye mesajları yayımlandı.

BURDUR'da kaldığı yurdun 5'inci kat penceresinden düşen üniversite öğrencisi Zehra Kaçar (22), hayatını kaybetti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar, dün sabah saatlerinde yerleşke içerisindeki Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda, kaldığı odanın penceresinden düştü. Kaçar'ın düştüğünü görenlerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçar'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kaçar'ın cenazesi Manisa'nın Selendi ilçesi Pınarlar köyünde toprağa verilecek.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Kaçar'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "Üniversitemiz Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Zehra Kaçar'ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhum öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Kaynak: DHA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Burdur, Manisa, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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