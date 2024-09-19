Üniversite Personel Servisleri Protesto Edildi

Güncel

Türk Eğitim-Sen üyesi bir grup, üniversitelerde personel servislerinin kaldırılmasını protesto etti.

Kadıköy'deki Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Ana Giriş Kapısı önünde bir araya gelen sendika üyeleri, taleplerini anlatan dövizler taşıdı.

Grup adına basın açıklaması yapan Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Doç. Dr. Ahmet Özbek, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle hükümetin bazı tasarruf tedbirleri uygulamasını normal karşıladıklarını ve desteklediklerini söyledi.

Üniversitelerde idari personele sunulan servis hizmetinin kaldırılmasının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını ifade eden Özbek, İstanbul'da kiraların düşük olduğu semtlerde ikamet eden personelin birden fazla araçla işe gitmek zorunda kaldığını, bunun da işe geç kalma durumuna yol açtığını dile getirdi.

Bu konuda özellikle büyükşehirler için bazı istisnalar getirilmesi gerektiğini belirten Özbek, "Servis hizmeti, sendikaların toplu sözleşmeyle elde etmiş olduğu bir hak olmasına rağmen tasarruf tedbirleri genelgesiyle kaldırılmıştır. Ancak Türkiye Kamu-Sen olarak, Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen akabinde, servis hizmetlerinin kaldırılmasına yönelik maddenin iptaline ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin açmış olduğumuz davanın mahkeme tarafından lehimize sonuçlandırılacağına dair inancımız tamdır." dedi.

Özbek, Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) bu yılın başında başlattığı ancak uygulamaya geçirmediği üniversiteler arasında yer değiştirme (becayiş) usulünün de devreye alınması gerektiğine işaret ederek, İstanbul gibi çok sayıda üniversitenin olduğu bir şehirde idari personelin ulaşım sorununu bu uygulamanın bir nebze de olsa rahatlatacağını kaydetti.