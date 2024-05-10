Üniversite-sanayi iş birliğinde öğrencilerin projeleri ödüllendirildi - Son Dakika
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Üniversite-sanayi iş birliğinde öğrencilerin projeleri ödüllendirildi

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Doğuş Üniversitesi ve ENTES Elektrik iş birliğiyle düzenlenen 2024 ENTES Elektronik Konsept ve Optimizasyon Proje Yarışması'nda inovatif tasarımların kazananları belli oldu. Yarışma, genç yeteneklerin enerji yönetimi ve sürdürülebilir dijitalleşme konularında yeni bakış açıları kazanmalarını destekledi. Öğrencilerin bir yıl boyunca emek verdikleri projeler törenle ödüllendirildi. Üniversite-sanayi iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya kondu.

10.05.2024 09:32
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Üniversite sanayi iş birliğinde emek veren öğrencilerin projeleri ödüllendirildi

İSTANBUL - Doğuş Üniversitesi ve ENTES Elektrik iş birliğiyle düzenlenen 2024 ENTES Elektronik Konsept ve Optimizasyon Proje Yarışması'nda inovatif tasarımların kazananları belli oldu. Genç yeteneklerin tasarımdaki üretkenliği ve potansiyellerinin ortaya çıkarmasına odaklanılarak, enerji yönetiminde ve sürdürülebilir dijitalleşme konularında yeni bakış açıları kazanmaları desteklendi.

Doğuş Üniversitesi- Sanayi iş birliği bağlamında ENTES Firması ve Endüstriyel Tasarım Bölümü ile gerçekleştirilen Konsept Araştırma ve Optimizasyon Proje Yarışması'nın kazananları belli oldu. Öğrencilerin bir yıl boyunca emek verdikleri projeler Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsü kırmızı alanda gerçekleştirilen törenle ödüllendirildi. Dereceye giren isimler şu şekilde açıklandı: 1. Nisanur Durak, 2. İrem Alkaşi ve 3. Kasım Tuna Tut. Yarışma, üniversite-sanayi iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca, genç tasarımcıların tasarımdaki üretkenliklerini ve potansiyellerini ortaya çıkarmalarına katkı sağladı.

Endüstriyel tasarım öğrencileri oldukları için kazananlara bölümlerine katkı sağlayacak ödüller sağlandı. Birinciye Almanya'da endüstriyel tasarımın tarihçelerini görebilecekleri iki meşhur araba müzesi gezisi ile Doğuş Üniversitesi'nde yüksek lisans tam bursu ödülü layık görülürken ikinci ve üçüncüye ise tasarım yapacakları tablet ve firmada staj imkanı hediye edildi.

"Bu işbirliğini çok daha ileri noktalara getireceğimizi düşünüyorum"

Törende üniversite-sanayi işbirliklerine çok önem verdiklerini söyleyen Doğuş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, "Üniversite olarak organize sanayi bölgesi ve firmalarla çok yakın ilişkiler içerisinde olmamız gerektiğinin bilincindeyiz ve bunun için de çok doğru bir yerde yani organize sanayi bölgesinin içerisindeyiz. Bunun önemi sadece öğrencilerimize ya da akademisyenlere katkı değil, aynı zamanda çevredeki firmalar açısından da son derece büyük önem taşıyor. Biz bilgimizi ve bu konuda edindiğimiz deneyimlerimizi firmalara aktarırken onların da aynı şekilde tecrübelerinden yararlanıyoruz. Bu yüzden de üniversite olarak bütün stratejimizi, enerjimizi ağırlıklı olarak Dudullu Organize Sanayi Bölgesi firmalarıyla işbirliğine adamış durumdayız. Bu işbirliğini çok daha ileri noktalara getireceğimizi düşünüyorum. Bu yarışma da işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen bir organizasyon. Geçen sene de yapmıştık. Endüstriyel tasarım bölümü ile sınırlandırdık ama bunu diğer bölümlerle de gerçekleştirmek istiyoruz."

"Bu konsept aslında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor olabilir"

ENTES Genel Müdürü Levent Fadıoğlu ise öğrencilerin emeklerinden dolayı kendilerini tebrik ettiği konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Proje kapsamında bu işbirliğine nasıl yürütecek olduğumuzu ve öğrencilerimize nasıl faydalı oluruz diye düşünerek bir konu belirleyip öğrencilere sunduk. Onlar da bunu dönem sonu projesi olarak çalıştı. O proje üzerinde de gerçekten bizim deneyimlerimizle ve akademinin bilgilerini birleştirerek bir konsept yarışması düzenledik. Bu konsept aslında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor olabilir. Biz firma olarak globalleşme ve Turquality programında bir şirketiz. Amacımız Türkiye'deki ihracatı Türk markası olarak arttırmak. O yüzden burada bir optimizasyon yani yapılmış, onlarca kutuyu daha az sayıda kutuyla yapabilme, bunları da günümüzün sürdürebilir konseptine dönüştürme, üzerine de bir yandan marka algımızı global çapta ayırt edici bir özellik olacak şekilde özellik istedik. Aslında 3 branşı yani hem görsel tasarım, hem iletişim hem de mekanik tasarımı bir araya getirip bir proje ortaya çıkarmış olduk. Öğrencilerimiz de bir dönem boyunca uğraştılar, bizim ARGE bölümümüzden eğitim aldılar, dışarıda sanayiye götürdük orada örnekleri gördüler, bize de sonunda projelerini ulaştırdılar ve ilk 3'ü seçmiş olduk" dedi.

"Keyifli ve tecrübe dolu bir serüven oldu"

Yarışmadan birinci olan Doğuş Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğrencisi Nisanur Durak ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Bir konsept tasarım yarışması idi. Biz firma için aslında bir ambalaj tasarımı yaptık ve ambalaj optimizasyonunda bulunduk. Ürünlerinde kullanacakları bir ambalaj tasarladık. Burada da firmanın kurum kimliğine, kullandıkları özelliklere dikkat ettim. Tasarlarken firmanın neler yaptığına ne üzerine olduğuna odaklandım. Birinci olduğum için de çok mutluyum, çok keyifli ve tecrübe dolu bir serüven oldu benim için. O yüzden hem okuluma hem de firmaya çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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