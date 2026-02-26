Üniversitede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
Üniversitede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Üniversitede Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
26.02.2026 10:23
Beyoğlu'nda iki öğrenci arasında dönem ödevi nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı saldırıya dönüştü.

Emin YEŞİL/ -BEYOĞLU'nda özel üniversitede öğrenim gören 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. (21) ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. (25) arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle tartışma çıktı. Ferhat D., yangın merdivenine çağırdığı Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Serhan M. tedavi altına alındı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan şüpheli Ferhat D. ise tutuklandı.

Olay, 24 Şubat Salı günü saat 17.20 sıralarında Örnektepe Mahallesi'nde bulunan özel üniversitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Eczacılık Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Serhan M. ile aynı fakültede öğrenci olan Ferhat D. arasında iddiaya göre dönem ödevi nedeniyle anlaşmazlık çıktı. İki öğrencisi arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat D., Serhan M.'yi yangın merdivenine çağırdı. Burada çıkan kavgada Ferhat D., Serhan M.'yi göğsünden 3 kez bıçakladı.

YANGIN MERDİVENİNDE BIÇAKLADI

Olayın ardından Serhan M. ağır yaralanırken, Ferhat D. ise üniversiteden kaçtı. Öğrencilerin ihbarı üzerine üniversiteye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Serhan M.' yi ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili inceleme başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, üniversitedeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı; görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Yapılan çalışmalarda Ferhat D., Hasköy Piripaşa Mahallesi'nde olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Ferhat D., emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Ferhat D. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Ferhat D., 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ferhat D.'nin poliste daha önceden 1 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Kaynak: DHA

