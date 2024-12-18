Üniversiteli Çoban Kış Bakımını Anlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Üniversiteli Çoban Kış Bakımını Anlattı

Ali Armağan, çobanlık yaparak koyun sayısını 450'ye çıkardı, kışın bakım zorluklarını paylaştı.

18.12.2024 20:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üniversiteli çoban kış mevsiminde küçükbaş hayvan bakımının zorluklarını anlattı

Ali Armağan 35 koyun ile başladığı besicilikte 450 koyuna erişti

Baba mesleğini sürdüren üniversite mezunu çoban Ali Armağan:

"Eskilerimiz, 'Alışan bir insan bırakamaz' diye söyler, biz de bırakamayıp geri geldik"

"Yazın sopanı alıp hayvanları otlatmaya çıkıyorsun, kışınsa yem veriyorsun ve maliyet yükseliyor"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de üniversiteyi bitirmesine rağmen baba mesleğine dönen ve çobanlık yapmaya başlayarak 35 koyun sayısını 450'ye yükselten Ali Armağan, kışın ağılda sürdürdüğü küçükbaşların bakımının zorluklarını anlattı.

Tepebaşı ilçesi kırsal Keskin Mahallesi'nde yaşayan üniversitede makine bölümü bitiren 35 yaşındaki Ali Armağan, mezun olduktan sonra baba ocağına dönerek küçükbaş besicisi olmaya karar verdi. 2012 yılından beri dağlarda çobanlık yapan Armağan, 35 koyun ile başladığı işte 450 koyuna erişti. Koyunları ve köy hayatını çok seven Ali Armağan işini yapmaktan oldukça memnun.

Kış aylarında küçükbaş bakımı zor

Kış aylarının gelmesiyle koyunlarını dışarda otlatamayan Ali Armağan, 450 koyuna ağılında yem vererek bakıyor. Saman, pancar küspesi, mısır, ayçiçeği, yonca, arpa ve diğer besin değeri yüksek yemleri harmanlayarak koyunlarına veren Armağan, onları çocuğu gibi tek tek gözlüyor. Ali Armağan, verdiği yemlerden dolayı koyunların kışın bakım maliyetlerinin oldukça yükseldiğine değindi.

"Koyunculuk bir hastalık olduğu için geri geldik"

Küçükbaş besiciliği ve çobanlık mesleğini nasıl seçtiği konusunda konuşan Ali Armağan, "Küçüklüğümden beri bu mesleğin içindeyim. Askerden geldikten sonra babam bıraktı, ben elime aldım. Yani 2012 yılından beri ben yapıyorum. Aslında yüksekokulda 2 yıllık makine bölümü okudum, ama koyunculuk bir hastalık olduğu için geri geldik. Eskilerimiz, 'Alışan bir insan bırakamaz' diye söyler. Biz de bırakamayıp geldik, Allah'a şükür işimizin başındayız. Askerden ilk geldiğimde 35 tane koyunum vardı, şu an 450 anaç koyunum bulunuyor. İçerideki hayvanlara artık kesif yemle bakıyoruz. Soğukların etkisiyle kuzulama zamanı başladı. Gece-gündüz burada hayvanların başında kuzulamalarını bekliyoruz" dedi.

"Yazın sopanı alıp hayvanları otlatmaya çıkıyorsun, kışınsa yem veriyorsun ve maliyet yükseliyor"

Kış şartlarında koyunlarına bakımı hakkında konuşan Armağan şöyle devam etti:

"Kış gelince bakım işleri yaza göre biraz daha artıyor, işçilik de aynı şekilde. Yazın sadece sopanı alıp hayvanları otlatmaya çıkıyorsun, kışın ise yem veriyorsun ve maliyet yükseliyor. Tane başı günde 1 kilo kesif yem yediriyoruz. Hiç maliyete vurup da hesaplamadık. Hesaplarsak işin içinden çıkamayız. Size hepsi farklı geliyor. Biz doğup büyüdüklerinden beri onların içinde olduğumuz için hepsinin annesini, kardeşini biliyoruz ve tanıyoruz. Saman, küspe, yonca, mısır ve ayçiçeği veriyoruz. Yani besi yemi falan satın almadan hayvanın enerjisini ve proteinini karşılayacak şekilde dengelemeye çalışıyoruz. Ona göre kilosu oluyor, kuzusunu çabuk büyütüyor. Yani ne kadar bakarsan o kadar kazanırsın. Kuzulama genellikle kış döneminde oluyor. Kış bittikten ve bahardan sonra bizim buralar sıcak olduğu için kuzu çok büyüyemiyor. Süt emdikleri zaman peynir oluyor, hasta olma ihtimalleri çok yükseliyor. O yüzden kuzulamayı kış zamanına denk getiriyoruz. Serinde kuzuları büyütüyoruz, mart ve nisan aylarında yetişenleri satıyoruz. Son dönemlerde bu işin meraklıları çoğaldı. Zor bir meslek, aylık gelirin olmadan çok zor. Yemini falan üretebilen insan olursa memleket için faydası dokunur, tavsiye ederim yani."

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üniversiteli Çoban Kış Bakımını Anlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:53:02. #1.12#
SON DAKİKA: Üniversiteli Çoban Kış Bakımını Anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.