81 yaşındaki Yaşar dedeye Amasya Üniversitesi\'nden matematik dersi desteği

Üniversitelilerden, 4. defa DGS'ye hazırlanan Yaşar dedeye özel matematik dersi

AMASYA - Amasya'da 4 yıllık üniversiteli olmak için 3 yıldır girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nı kazanamamasına rağmen pes etmeyip ders çalışarak 4. defa hazırlanan Yaşar dedeye Amasya Üniversitesi'nden destek geldi. Türkiye'nin en yaşlı üniversite öğrencisi olma hayaliyle mezara kadar okumak isteyen 81 yaşındaki Aktaş'a torunu yaşındaki üniversite öğrencileri matematik dersi anlatmaya başladı.

Öğrencisi olmak istediği Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi binasını uzaktan baktığı evinden gözlemleyen evli, 3 çocuk ve 8 torun sahibi Aktaş'ın internette ders takip ettiği bilgisayarı arızalandı. Cep telefonundan bağlandığında da yazı ve rakamları güçlükle okumaya çalıştı. Bir süre derslere katıldığı kursu ise evine uzak olması nedeniyle takip edemedi. Evine daha yakın olduğu için zaman zaman gittiği Amasya Üniversitesi Kütüphanesinde tanıştığı üniversiteli gençlerle durumunu paylaştı. Emekli maaşını kira ve evin diğer ihtiyaçları için harcaması dolayısıyla özel bir kurs almaya para ayıramayan Aktaş'ın durumunu öğrenen Amasya Üniversitesi yöneticileri devreye girdi. Kütüphanenin özel dersliğinde matematik öğretmenliği okuyan üniversitelilerden ders almaya başlayan yaşlı adamın bilgisayarı da tamir için servise gönderildi.

"Mezara kadar okuyacağım"

Torunu yaşındaki öğrencilerden bilgiler almaya heyecanla gelen Aktaş, "Mezara kadar okuyacağım. Şimdi üniversite öğrencileri de bana yardım edecekler. DGS'yi kazanarak ilahiyat fakültesine gireceğim. Okumak kadar güzel bir şey yok. Çünkü bizim dinimiz bunu emrediyor" dedi.

"Bu kadar hevesli olmasını beklemiyorduk"

Aktaş'ın yazılarını inci gibi bulduğunu vurgulayıp çok beğenen matematik öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi Özge Çalışkan, "Bu kadar hevesli olmasını beklemiyorduk. Yaşar dedemize matematik dersi anlatacağımız için biz de çok mutlu olacağız. Gerçekten kazanmaya çok istekli" diye konuştu.

İlk derse giren Amasya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Resul Çekin de topluma hizmet uygulamaları çerçevesinde ilerleyen günlerde derslerin süreceğine belirterek hazırlayacakları program ile Yaşar dedenin hedefi 12'den vuracağına inandığını söyledi.

70'inden sonra yeniden okula başladı

İlkokul diplomasını mezun olduğu okulun sisteminde bulamaması üzerine 70 yaşındayken açık öğretime başvurup sırasıyla ilköğretim, lise ve iki yıllık ilahiyat bölümünü başarıyla bitiren elektrik teknisyeni emeklisi Aktaş'tan sınav için gittiği Amasya Üniversitesi'nde karşılaştığı herkesi şaşırttığı anları heyecanla dinleyen Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ise kendisini tebrik etti.

"Siz hakiki ilmin peşindesiniz"

Makamında ağırladığı Aktaş için planlanan programı çok önemseyen Rektör Turabi, "Siz Peygamber Efendimizin (Sallellahü aleyhi ve sellem) Hadis-i Şerif'inde olan hakiki ilmin peşindesiniz. Önümüzdeki yıl kimlik kartıyla sizi İlahiyat Fakültesi öğrencisi olarak görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.