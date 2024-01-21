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Unkapanı Köprüsü'nde Kadın, Mahsur Kalmış Yavru Kediyi Kurtardı - Son Dakika
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Unkapanı Köprüsü'nde Kadın, Mahsur Kalmış Yavru Kediyi Kurtardı

Unkapanı Köprüsü'nde sabah saatlerinde orta refüjde mahsur kalan yavru kedi, bir kadının dikkatini çekti. Kadın, trafiği durdurarak kediyi kurtardı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

21.01.2024 - 15:09,
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UNKAPANI Köprüsü'nde bir kadın, orta refüjde mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için trafiği durdurdu. Kadının kediyi kurtarma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Unkapanı Köprüsü'nde sabah saatlerinde orta refüjde yavru kedi mahsur kaldı. Akan trafikte kediyi gören bir kadın, yola inerek Beyoğlu istikametinde giden araçları kısa süreliğine durdurdu. Ardından kediyi refüjden alan kadın, yol kenarına getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Unkapanı Köprüsü\'nde Kadın, Mahsur Kalmış Yavru Kediyi Kurtardı
Kaynak: DHA
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