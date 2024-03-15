GAYE ŞEYMA CAN
Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a sonra ABD'ye kaçırılan ehliyetsiz sürücü T.C. soruşturmasında, ünlü estetik uzmanı baba Bülent Cihantimur ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Cihantimur, gazetecilerin, Eylem Tok'un Türkiye'ye dönüp dönmeyeceğine ilişkin sorularına yanıt vermedi.
Kemerburguz yolandaki kazadan saatler sonra gerçekleşen yurtdışına kaçışta payı olup olmadığı tartışılan Bülent Cihantimur'un "suçluyu kayırmak"tan şüpheli sıfatıyla ifade vereceği belirtiliyor.
Ehliyetsiz ve aşırı hızla kullandığı araçla bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olduktan sonra annesi tarafından yurtdışına kaçırılan T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un işyerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmıştı. Kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Ünlü estetik uzmanı Bülent Cihantimur, trafik kazasıyla ilgili ifade vermek üzere adliyeye geldi - Son Dakika
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı. Şampiyonaya 20 kulüpten 105 kadın ve 123 erkek sporcu katılıyor. Sporcular, su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerindeki yarışlar ile bayrak yarışlarında mücadele ediyor. Şampiyona 3 gün sürecek.
Bolu'nun Alıçören köyünde Rıdvan Özcan'a ait 3 katlı evin yanında bulunan kalorifer kazanında çıkan yangın, hızla yayılarak ahır ve samanlığa sıçradı. Yangında 2 büyükbaş hayvan telef oldu, ahır ve samanlık küle döndü. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Bahçelievler'de mesai çıkışında yaşanan yoğunluk ve yanlış park yüzünden 29 Ekim Caddesinde 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidiliyor. Cadde üzerinde yaşanan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. İstanbul'un en önemli problemlerinden olan trafik yoğunluğu ramazan ayının gelmesi ile birlikte akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyenlerin etkisiyle daha da arttı. Bahçelievler 29 Ekim Caddesi üzerinde yanlış park nedeniyle iş çıkış saatlerinde trafik kaosu yaşanıyor. Yanlış park yapana araçlara bir de servis otobüsleri de çift sıra park edince 200 metrelik mesafe 25 dakikada gidilebiliyor. Yapılan hatalı parklar ve oluşan trafik yoğunluğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Vatandaşlar oluşan trafik nedeniyle Ramazan Ayında iftara evlerine yetişemediklerini ifade etti. Ergun Nayhan, 'Her gün trafik var buna çare bulunması lazım özellikle ramazan günü. Saat 16.30 olduğunda burası kitleniyor. Normalde 18.00'da kitleniyor. Kuyumcukent orası çok kötü 30 dakika sonra otoparktan çıktık. Buralar çok karışık. Çözüm bulunması lazım' dedi. İhsan Kaya, '4 günüdür bu çileyi çekiyoruz. Personeli ramazanda iftara yetiştiremiyoruz. Ramazan başladığında beri böyle' şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında alabora olan lastik bottan denize düşüp boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi. Batan bottan denize düşüp boğularak can veren düzensiz göçmenlerin cesetleri çıkarıldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Samsun'da yaşayan bedensel engelli rehberlik öğretmeni Hasan Tahsin Yazıcı, hayatını kendisi gibi engelli bireyler ve ailelerinin haklarını öğrenmelerine adadı.
Hatay'da yapılan operasyonlarda yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 123 yabancı uyruklu yakalandı. Gözaltına alınan 25 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 16'sı tutuklandı. Yakalanan yabancı uyrukluların bir kısmı sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Galatasaray eski yöneticisi Necati Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u çok beğendiğini söyleyerek, takımın şampiyon olacağına inandığını belirtti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde partisinin seçim lokalinin açılışına katıldı. Yapıcıoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Gazze'deki soykırım ve vahşetin sona erene kadar bu konuyu gündemlerinden çıkarmayacaklarını ve adaylarını adalet ve emanet kriterlerine göre belirlediklerini belirtti.
Bitlis Devlet Hastanesi Başhekimi Serhat Göçüncü, ramazanda mesai saatleri dışında akşam 20.00-22.30 saatleri arasında 5 polikliniğin açık olduğunu söyledi. Kadın doğum, çocuk, ortopedi, enfeksiyon ve iç hastalıkları polikliniklerinin ramazan boyunca iftardan sonra hizmet vereceğini anlattı.
Şile Limanı'nda dün gece meydana gelen olayda, bir otomobil denize düştü. Olayı fark eden bir vatandaşın haber vermesi üzerine araç içerisinde bulunan 2 kişi kurtarıldı. Sabah saatlerinde vinç ve dalış ekiplerinin yardımıyla otomobil sudan çıkarıldı. Kurtarılan kişilerin durumu iyi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında evde hasar meydana gelirken, yangını çıkaran kişinin eşine tepki olarak çıkardığı iddia edildi. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?