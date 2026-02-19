Ünlü İsimler Fuhuş ve Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı - Son Dakika
Ünlü İsimler Fuhuş ve Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alındı

19.02.2026 18:29
İstanbul'da fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 21 kişiden 4'ü serbest bırakıldı.

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 21 kişiden Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu savcılıktan serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 12 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fuhuş ve uyuşturucu soruşturması kapsamında 25 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda  17 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti. Gözaltına alınanlar arasında Duman grubu solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Murat Dalkılıç ve Kemal Doğu gibi isimler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından şüpheli 25 kişi hakkında işlem başlatıldığını bildirmişti.

Operasyon sonucunda 17 kişi gözaltına alınırken, bir kişinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Gözaltı sayısının 21'e çıktığı soruşturmada şarkıcı Sırrı Murat Dalkılıç, Duman grubu solisti Kaan Tangöze, Kemal Doğulu ve oyuncu İsmail Hacıoğlu da gözaltına alınmıştı.

5 tutuklama talebi

Söz konusu isimler bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç, Kemal Doğulu ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı.

Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin ise tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Diğer 12 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulanması talep edildi.

Kaynak: ANKA

