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Ünlü kahve zincirinin şubesine yapılan saldırıdan en net görüntü! Polise tokat atmış - Son Dakika
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Ünlü kahve zincirinin şubesine yapılan saldırıdan en net görüntü! Polise tokat atmış

İsrail'in Gazze'ye insanlık dışı saldırıları sürerken Türkiye'de ünlü bir ABD'li kahve zincirinin şubelerine yönelik protestolar yapılıyor. Niğde'de protestonun dozunu kaçıran bir kişi, şubede oturan vatandaşlara küfürler savurdu. Olaya ilişkin çıkan yeni görüntülerde şahsın polise tokat attığı ve sonrasında yaşananlar yer alıyor.

09.12.2023 - 11:36,  Güncelleme: 11:54
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Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla ABD merkezli bir kahve zincirinin şubesinde oturanlara tepki gösteren şahıs,müşterilere küfür edip taşkınlık çıkardı. Şahıs gözaltına alınırken yaşananlara ilişkin en net görüntü ortaya çıktı. Şahsın olaya müdahale eden polise tokat attığı görülüyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor.

POLİSE SALDIRDI

Niğde'de ünlü bir kahve zincirinin şubesinde oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polise de zorluk çıkaran şahsın, ortaya çıkan yeni görüntülerde bir polis memuruna tokat attığı görülüyor.

Ünlü kahve zincirinin şubesine yapılan saldırıdan en net görüntü! Polise tokat atmış
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Starbucks, İsrail, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü kahve zincirinin şubesine yapılan saldırıdan en net görüntü! Polise tokat atmış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü kahve zincirinin şubesine yapılan saldırıdan en net görüntü! Polise tokat atmış - Son Dakika
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