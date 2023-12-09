Ünlü kahve zincirinin şubesine yapılan saldırıdan en net görüntü! Polise tokat atmış

Niğde'de İsrail'i protesto amacıyla ABD merkezli bir kahve zincirinin şubesinde oturanlara tepki gösteren şahıs,müşterilere küfür edip taşkınlık çıkardı. Şahıs gözaltına alınırken yaşananlara ilişkin en net görüntü ortaya çıktı. Şahsın olaya müdahale eden polise tokat attığı görülüyor.

7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'de çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları sürerken, İsrail'e desteğini açıklayan markalara yönelik protestolar da devam ediyor.

POLİSE SALDIRDI

Niğde'de ünlü bir kahve zincirinin şubesinde oturan müşterilere tepki gösteren bir kişi ile müşteriler arasında tartışma çıktı. Oturan müşterilere hakaret ve küfür eden şahıs ile müşteriler arasında tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine de zorluk çıkaran şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Polise de zorluk çıkaran şahsın, ortaya çıkan yeni görüntülerde bir polis memuruna tokat attığı görülüyor.