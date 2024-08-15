Ünlü oyuncu çorbacıda silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu çorbacıda silahlı saldırıya uğradı

Ünlü oyuncu çorbacıda silahlı saldırıya uğradı

Adana'da daha önce internet platformu dizisinde rol alan Tümer Adakaner, çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen bir kişinin silahlı saldırısına maruz kaldı. Ağır yaralanan Adakaner hastanede tedavi altına alındı.

15.08.2024 17:49  Güncelleme: 18:52
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Adana'da daha önce internet platformu dizisi "Sıfır Bir"de rol alan 46 yaşındaki Tümer Adakaner, işlettiği çorbacıda otururken yüzünü şapkayla gizleyen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Sırtından vurulup ağır yaralanan Adakaner, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'ndeki çorbacıda meydana geldi. "Sıfır Bir" dizisinde rol alan Tümer Adakaner, kendisine ait iş yerinde çay içerken yanına şapkalı biri geldi. Önce adres soran şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla Adakaner'i sırtından vurup, kaçtı.

Ünlü oyuncu çorbacıda silahlı saldırıya uğradı

AĞIR YARALANDI

Tümer Adakaner, kanlar içinde yere yığılırken, çalışanların peşinden koştuğu şüpheli ara sokakta izini kaybettirdi. Ağır yaralanan Adakaner, çevredekiler tarafından otomobille yakındaki özel hastaneye götürüldü. Olay yerine gelen polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Ameliyata alınan Adakaner'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaynak: DHA

Sıfır Bir, 3-sayfa, Adana, Dizi, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü oyuncu çorbacıda silahlı saldırıya uğradı - Son Dakika

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