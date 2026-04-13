Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Pozitif Çıktı

13.04.2026 19:52
Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın uyuşturucu testleri pozitif sonuçlandı.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonucu pozitif çıktı.

3 ÜNLÜNÜN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonucu pozitif çıktı. Test veren 3 ismin saçında 'Kokain' maddesi tespit edildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmişti. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olarak arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Kaynak: DHA

Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
