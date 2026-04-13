Ünlüler Uyuşturucu Soruşturmasında Pozitif Çıktı

3 ÜNLÜNÜN UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda saç, idrar ve kan örnekleri alınan oyuncu Hafsanur Sancaktutan, şarkıcı Emir Can İğrek ve Ogün Alibaş'ın test sonucu pozitif çıktı. Test veren 3 ismin saçında 'Kokain' maddesi tespit edildi.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmişti. İl Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek" suçlarına iştirak ettiği değerlendirilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Ender Eroğlu ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verilmişti. 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin firari olarak arandığı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.