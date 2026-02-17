Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 17 Gözaltı - Son Dakika
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturması: 17 Gözaltı

17.02.2026 09:41
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 17 kişi gözaltına alındı, aralarında tanınmış isimler var.

ÜNLÜLERE yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Kemal Doğulu, Kaan Tangöze, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu'nun da bulunduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak', 'Fuhşa teşvik ve aracılık etme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak' suçları kapsamında 25 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜLER GÖZALTINDA

Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, şarkıcı Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, 'Bonivex' isimli işletmenin sahibi Murat Öztürk, 'Züber' isimli firmanın ortakları Murathan Kurt ve Nailcan Kurt, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı.

2- İSTANBUL VE ADANA'DA DEAŞ'IN FİNANS AĞINA OPERASYON: 10 GÖZALTI

Derya EVREN KORKMAZ/ İSTANBUL, - DEAŞ silahlı terör örgütü adına sosyal medya üzerinden propaganda yaparak Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile aileleri için para topladığı belirlenen 10 kişi, İstanbul ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ Silahlı Terör Örgütü'nün finansal faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin bir sosyal medya hesabı üzerinden örgüt propagandası yaptığı ve 'yardım' adı altında para toplandığı tespit edildi. Toplanan paraların Irak ve Suriye'de tutuklu bulunan örgüt mensupları ile ailelerine aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabı üzerinden propaganda yaptığı ve başka bir kişiye ait hesap üzerinden para toplanmasını sağladığı belirlenen kişiler ile bu hesaba para transferi gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul ve Adana'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA

