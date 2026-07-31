UNRWA'dan Gazze'deki İnsani Yardım Uyarısı - Son Dakika
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UNRWA'dan Gazze'deki İnsani Yardım Uyarısı

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UNRWA, İsrail'in kısıtlamalarının Gazze'deki insani yardım faaliyetlerini engellediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine getirdiği kısıtlamaların yardım faaliyetleri için "kritik bir engel teşkil ettiğini" bildirdi.

UNRWA'nın açıkladığı raporda, Gazze'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Raporda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine koyduğu kısıtlamaların "insani yardım operasyonları için kritik bir engel oluşturmaya devam ettiği" vurgulanarak, yakıt ve madeni yağ yetersizliğinin 62 su kuyusunu olumsuz etkilediği, bu durumun UNRWA'nın temiz su üretimi ve dağıtımında yüzde 42'lik bir düşüşe yol açtığı kaydedildi.

Kısıtlamalara rağmen UNRWA'nın temel sağlık hizmetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtilen raporda, Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı Sağlık Merkezi'nin 21 Temmuz'da yeniden hizmete açıldığına, kentin güneyinde ise 29 Temmuz'da Bahreyn Tıp Noktası'nın faaliyete geçirildiğine dikkati çekildi.

Raporda, bu iki sağlık tesisinin yaklaşık 100 bin kişiye birinci basamak sağlık hizmeti sunmasının beklendiği ifade edildi.

Gazze'de motor yağı ve yedek parça eksikliği nedeniyle UNRWA filosunun yarısından fazlasının artık çalışamaz durumda olduğuna işaret edilen raporda, Gazze'deki çalışma ortamının kötüleşmeyi sürdürdüğünün altı çizildi.

Raporda, 116 toplu sığınma merkezinde halen 76 bin Filistinlinin barındığı ve bu merkezlerin aktif olarak hizmet vermeyi sürdürdüğü bilgisi verildi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail soykırımının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam 73 bin 341 Filistinli hayatını kaybetti, 174 bin 86 kişi yaralandı.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda 1209 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 943 kişi yaralandı.

İsrail'in saldırılarını sürdürmesi ve sınırlı miktarda insani yardım girişine izin vermek dışında sınır kapılarını kapalı tutması, Gazze'deki insani krizi derinleştiriyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA'dan Gazze'deki İnsani Yardım Uyarısı - Son Dakika

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