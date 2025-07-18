UNRWA'dan Gazze Medya Yasağına Tepki

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde uluslararası medyaya uygulanan giriş yasağının kaldırılması çağrısında bulundu.

Lazzarini, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'deki insanlık felaketinin dünyaya duyurulmasını talep etti.

UNRWA Genel Komiseri, "(Gazze'de) Uluslararası medyaya uygulanan giriş yasağı kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılara işaret eden Lazzarini, "650 gündür sivillere yönelik vahşet devam ediyor ve uluslararası medyanın girişine izin verilmiyor." açıklamasında bulundu.

Lazzarini, Gazze'de 200'den fazla Filistinli gazetecinin hayatını kaybettiğine dikkati çekerek, "Medya yasağı, görgü tanıklarının ve uluslararası insani yardım kuruluşlarının birinci elden verilerini ve anlatılarını sorgulayan dezenformasyon kampanyalarını körüklüyor." ifadelerine yer verdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 229 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Filistinliler, İsrail'in "gözdağı vermek ve gerçeklerin duyurulmasının önüne geçmek" amacıyla gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığını belirtiyor.

İsrail'in Gazze'de şiddetli saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası "insani felakete" yol açtı.

Filistinliler, İsrail'in yardım girişini engelleme ve yiyecek bulma umuduyla insani yardım noktalarına yönelen Filistinlileri hedef alma yoluyla Gazze'de "aç bırakma politikası uyguladığını" ifade ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 58 bin 667 Filistinli hayatını kaybetti, 139 bin 974 kişi de yaralandı.