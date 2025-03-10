GAZZE, 10 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'den gönderilen unlar Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Cibaliye Mülteci Kampı'ndaki dağıtım merkezinden Filistinlilere ulaştırıldı.
Son Dakika › Güncel › UNRWA'dan Gazze'ye İnsani Yardım - Son Dakika
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