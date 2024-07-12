UNRWA: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

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Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 9 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığını açıkladı.

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, "ağır saldırıların devam ettiği Gazze Şeridi'nin her yerinde yıkım ve çaresizliğin hakim olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Aileler zorla yerinden edilmeye devam ediyor. Bazıları okullara ve hasarlı binalara sığınıyor, bazıları ise derme çatma çadırlarda yaşıyor. Gazze'de hiçbir yer güvenli değil." denildi.

"İnsanlar tükendi." ifadesine yer verilen açıklamada, derhal ateşkes çağrısı yapıldı.

Açıklamada, UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin "9 aydır bizim gözlerimizin önünde amansız, bitmek bilmeyen cinayetler, yıkımlar, çaresizlikler devam ediyor. Gazze'de çocuklar için bir yer yok." değerlendirmesine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.