UNRWA, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Son Verilmesini İstedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

UNRWA, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Son Verilmesini İstedi

01.07.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNRWA Genel Komiseri, Gazze'deki yardım vakfının sivillere zarar verdiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, çok sayıda yardım kuruluşunun, Gazze Şeridi'ndeki sivillere açlık ve ateşli silahla saldırıdan başka bir şey sunmayan İsrail-ABD güdümlü, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetlerine son verilmesi çağrısında bulunduğunu belirtti.

Lazzarini, X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili bilgi verdi.

BM yetkilisi, 130'dan fazla sivil toplum kuruluşunun, uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde UNRWA dahil BM öncülüğünde Gazze Şeridi'ndeki yardımların dağıtımı için birleşik bir koordinasyon ve dağıtım mekanizmasının yeniden geri getirilmesi çağrısında bulunduğunu aktardı.

Çok sayıda insani yardım örgütünün, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın faaliyetlerine son verilmesi çağrısı yaptığını ifade eden Lazzarani, çünkü bu kurumun Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına "açlıktan ve silahla saldırıdan başka bir şey sunmadığını" belirtti.

Lazzarani, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın 27 Mayıs'ta başlattığı proje kapsamında ölümü göze almak zorunda kalarak yiyecek ararken açlıkla boğuşan en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini; yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını vurguladı.

UNRWA Genel Komiseri, "bu nahoş yeni durumun gölgesinde, Gazze'deki yardım dağıtım noktalarının 400'den, 4'e düşürüldüğünü ve askeri nitelikte olduğunu" aktardı.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Filistin, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Son Verilmesini İstedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı Yetiştiği kulübün profesyonel sözleşme teklifini kabul etmedi, Süper Lig ekibiyle anlaştı
Trump, ABD’den pirinç almayan Japonya’yı tarife uygulamakla tehdit etti Trump, ABD'den pirinç almayan Japonya'yı tarife uygulamakla tehdit etti
Bir yangın da Elazığ’da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı Bir yangın da Elazığ'da: Yerleşim yerleri boşaltılmaya başlandı
Antalya’da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu Antalya'da güvenlik görevlisi evinde ölü olarak bulundu
Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor Bakan Yumaklı: 7 orman yangını devam ediyor
Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık Ertuğrul Doğan transferdeki pürüzü isim vererek açıkladı: Biz anlaşmıştık
Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka’da 6 ayrılık birden Ligde final oynayan Beşiktaş Fibabanka'da 6 ayrılık birden
Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe Tepkilerin odağındaki Leman dergisi çalışanlarına ters kelepçe
Leman Dergisi’nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi Leman Dergisi'nin çirkin karikatürüne tepkiler çığ gibi
Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi Leman: Mazlum Müslüman halkın haklılığı çizilmek istendi
Leman dergisi önünde protesto Leman dergisi önünde protesto

18:43
Alevler saatlerdir söndürülemiyor Hatay’dan gelen görüntüler korkunç
Alevler saatlerdir söndürülemiyor! Hatay'dan gelen görüntüler korkunç
18:26
Trump: Gazze’de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
Trump: Gazze'de ateşkesin gelecek hafta sağlanmasını umuyoruz
17:33
Zafer Partisi’nde “CHP“ krizi Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
Zafer Partisi'nde "CHP" krizi! Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
17:30
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
Kene gördüğü yastığı yakıp bahçeye attı, 17 futbol sahası büyüklüğünde alan kül oldu
15:56
Özel ve Yavaş, Leman’ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
Özel ve Yavaş, Leman'ın skandal karikatürü konusunda ters düştü
07:44
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
Bazı üniversitelerde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu, bazıları kapatıldı
07:18
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Tunç Soyer de gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Tunç Soyer de gözaltında
07:08
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül’ü de isyan ettirdi
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi
01:34
Kerkük Havalimanı’na füze saldırısı 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
Kerkük Havalimanı'na füze saldırısı! 1 kişi yaralandı, yangın çıktı
00:16
Kerem Aktürkoğlu’ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
Kerem Aktürkoğlu'ndan tepkili paylaşım: Yere batsın aşağılık zihniyetiniz
00:05
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
Futbolda yeni sezonda görev yapacak üst klasman ve VAR hakemleri açıklandı
00:02
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
Süper Lig takımlarının 2025-2026 sezonu harcama limitleri belli oldu
23:58
Fluminense’den tarihi başarı Inter’i 2 golle devirdiler
Fluminense'den tarihi başarı! Inter'i 2 golle devirdiler
23:35
İzmir’de ev alevlerin arasında kaldı İşte o anlar
İzmir'de ev alevlerin arasında kaldı! İşte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2025 19:24:28. #7.12#
SON DAKİKA: UNRWA, Gazze İnsani Yardım Vakfı'na Son Verilmesini İstedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.