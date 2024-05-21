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UNRWA: Gazze'ye yardımın en elverişli yolu kara sınır kapıları

UNRWA: Gazze\'ye yardımın en elverişli yolu kara sınır kapıları

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmanın en elverişli ve etkin yolunun kara sınır kapıları olduğunu ifade etti. UNRWA, yüzer yardım iskelesine ulaşan ilk sevkiyatları memnuniyetle karşılasa da karayollarının hala en elverişli, etkin, verimli ve güvenli yöntem olduğunu belirtti. Gazze'nin güneyine sadece 69 tırın ulaştığı ve felaket boyutundaki insani koşulların önlenmesi için sınır kapılarının yeniden açılması ve yardımlara güvenli erişim sağlanması gerektiği vurgulandı.

21.05.2024 14:40
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GAZZE, 21 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmanın en elverişli ve etkin yolunun kara sınır kapıları olduğunu ifade etti.

UNRWA, Pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı kısa açıklamada, "Yeni kurulan yüzer yardım iskelesine ulaşan ilk sevkiyatları memnuniyetle karşılasak da karayolları yardım göndermek için halen en elverişli, etkin, verimli ve güvenli yöntem" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 6 Mayıs'tan bu yana Gazze'nin güneyine yalnızca 69 tırın ulaştığı belirtilerek, felaket boyutundaki insani koşulların devam etmesinin önlenmesi için sınır kapılarının yeniden açılması ve yardımlara güvenli erişim sağlanması gerektiği vurgulandı.

Xinhua'ya konuşan yerel Filistinli kaynaklar, insani yardım taşıyan bir geminin Gazze Şeridi kıyılarına ulaştığını ve küçük botların gemiden malzeme yükleyerek kentin batısındaki yardım iskelesine taşımaya başladığını bildirdi.

Filistinli kaynaklar, onlarca tırla taşınan insani yardımların Gazze Şeridi'nin güney bölgelerindeki Dünya Gıda Programı'na ait depolara götürüldüğünü belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı, Mart ayında yaptığı açıklamada gıda, ilaç ve diğer yaşamsal ihtiyaçlar açısından ciddi kıtlık çeken Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmak amacıyla Gazze Şeridi sahiline geçici bir yüzer iskele kuracağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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