UNRWA Genel Komiseri: Almanya İsrail'e baskı yapmalı - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri: Almanya İsrail'e baskı yapmalı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Almanya'nın İsrail'e BM yardım çalışanlarına yönelik saldırıları durdurması için baskı yapması gerektiğini söyledi. Lazzarini, İsrail'in UNRWA çalışanlarına yönelik saldırıları ve istismarlarına dikkat çekerek, Almanya'nın BM'nin kendini koruması konusunda yardımcı olması gerektiğini ifade etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı ise bu iddiaların araştırılması gerektiğini belirtti.

12.06.2024 15:07
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Almanya'nın İsrail'e "BM yardım çalışanlarına yönelik ölümcül saldırılarını durdurması için" baskı yapması gerektiğini söyledi.

Alman Der Spiegel dergisine röportaj veren Lazzarini, Almanya'nın, İsrail'in saldırılarına karşı "BM'nin kendini koruması konusunda yardımcı olması" gerektiğini ifade etti.

Lazzarini, "İsrail'in yakın dostu olmak ve kırmızı çizgilere sahip olmak arasında bir çelişki yok. Şu ana kadar 192 çalışanımız Gazze'de öldürüldü. Ayrıca Doğu Kudüs'teki karargahımıza da çok sayıda kundaklama saldırısı düzenlendi." dedi.

UNRWA çalışanlarının hapsedildikleri süre boyunca İsrail tarafından istismar ve işkenceye maruz kaldıklarına dikkati çeken Lazzarini, "Serbest bırakılan çalışanlar bize kötü muamele, aşağılanma ve işkenceye maruz kaldıklarını bildirdiler. Birçoğu neredeyse çıplaktı, gözleri bağlıydı ve uzun süreler boyunca kablolarla bağlıydı." ifadesini kullandı.

Lazzarini, hapsedilenlerin sıhhi tesislere ulaşamadığı için ya da sadece aşağılanma amacıyla haftalarca çocuk bezi takmaya zorlandığını söyledi.

İsrail'in nisanda UNRWA'nın faaliyetlerini sona erdirmeye yönelik sinsi bir kampanya başlattığını belirten Lazzarini, bunun barış ve güvenlik açısından ciddi sonuçları olacağını vurguladı.

Lazzarini, "Ajansın kuzeye yardım ulaştırma talepleri defalarca reddediliyor, personel İsrail ile insani yardım aktörleri arasındaki koordinasyon toplantılarından men ediliyor ve daha da kötüsü, UNRWA binaları ve personeli savaşın başından bu yana hedef alınıyor." dedi.

UNRWA Komiseri Lazzarini, Almanya'nın İsrail'e "BM yardım çalışanlarına yönelik ölümcül saldırılarını durdurması için" baskı yapması gerektiğini dile getirdi.

"İddialar araştırılmalı"

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Christian Wagner ise yaptığı açıklamada, bu iddiaların araştırılması gerektiğini söyledi.

Wagner, "Bu tür iddialar ortaya atıldığında, elbette soruşturulmalı." dedi.

Kaynak: AA

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