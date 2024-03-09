UNRWA Genel Komiseri: Gazze'deki durum tarif edilemez

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GAZZE, 9 Mart (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'ndeki durumun tarif edilemez olduğunu ve bunun daha önceki hiçbir krizde görülmediğini belirtti.

Cuma günü yayımlanan basın açıklamasında "Gıda yoksunluğu ile ilgili olmayan bir trajediyle karşı karşıyayız" diyen Lazzarini, Gazze halkının kasıtlı olarak aç kalmalarını hedefleyen operasyonlara maruz kaldığını ancak bunun önlenebileceğini ifade etti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan yaklaşık 2,35 milyon insanın açlık sınırında olduğu ve çocukların aç ve susuz kalmaları nedeniyle öldüğü uyarısında bulunan yetkili, yardım kamyonlarının Gazze'ye girmesi için kara geçişlerinin açılması gerektiğini vurguladı.

Lazzarini, "Havadan yapılan yardımlar karadan yapılanların yerini alamaz" dedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre savaşın yol açtığı yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle çoğu çocuk en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Lazzarini ayrıca, ellerinde, İsrail'in UNRWA çalışanlarının 7 Ekim saldırısına katıldığına dair iddialarını doğrulayan herhangi bir kanıtın olmadığını belirterek, kalıcı bir siyasi çözüme ulaşılmadan UNRWA'nın lağvedilmesinin yanlış olacağını vurguladı.

İsrail, Ocak ayında, 12 UNRWA çalışanının 7 Ekim'deki İsrail'in güneyine Hamas tarafından gerçekleştirilen saldırılara karıştığını iddia etmişti.

Bu durum bazı ülkelerin UNRWA'nın yıllık finansmanının neredeyse yarısına tekabül eden yaklaşık 440 milyon ABD doları tutarındaki katkılarını durdurmasına neden olmuştu.