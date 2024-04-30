UNRWA Genel Komiseri, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin kanıtları içeren kitabı inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

UNRWA Genel Komiseri, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin kanıtları içeren kitabı inceledi

UNRWA Genel Komiseri, İsrail\'in savaş suçlarına ilişkin kanıtları içeren kitabı inceledi

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, AA'nın 'Kanıt' kitabını inceleyerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere, işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafları gördü. Kitap, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçlarını belgelemektedir.

30.04.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Anadolu Ajansının (AA) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere, işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi.

BM Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenleyen Lazzarini'ye, AA Cenevre Muhabiri Muhammet İkbal Arslan tarafından "Kanıt" kitabı tanıtıldı.

"Kanıt"ı inceleyen Lazzarini, AA Genel Müdürlüğü adına kendisine hediye edilen kitap için teşekkürlerini iletti.

"Kanıt" kitabı İsrail'in suçlarını belgeliyor

İsrail'in Gazze'de kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırılara başta Batılı ülkeler olmak üzere çoğu ülke sessiz kalırken, çoğu ülke katliamlar için "delil yetersizliği" tezini ileri sürdü.

Söz konusu iddialar üzerine AA, saldırıların başından bu yana önemli bir görev üstlenen foto muhabirleri ve kameramanların görüntülerini, uluslararası hukukta delil olması amacıyla kitaplaştırma kararı aldı.

Uzman bir ekip tarafından Türkçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, "Kanıt" ismiyle yayımlandı.

Kanıt'ta, İsrail'in Gazze'de işlediği insanlık suçları belge niteliğindeki fotoğraflarla gözler önüne serildi.

BM Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi'ne göre kullanılması suç olan ve İsrail ordusunun Gazze'nin yoğun nüfuslu sivil bölgelerinde kullandığı beyaz fosforlu top mermilerinin fotoğrafları da kitapta yer aldı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Medya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UNRWA Genel Komiseri, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin kanıtları içeren kitabı inceledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:52 Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz Türkiye’den Ayrılabilir Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz Türkiye'den Ayrılabilir
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 18:01:02. #1.13#
SON DAKİKA: UNRWA Genel Komiseri, İsrail'in savaş suçlarına ilişkin kanıtları içeren kitabı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement