UNRWA Genel Komiseri'nden İdam Yasasına Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail Meclisinde kabul edilen ve Filistinli esirleri hedef alan idam yasası karşısında "dehşete kapıldığını" ve bunun, nüfusun sadece bir kesimini hedef alacağı için "son derece" ayrımcı olduğunu belirtti.

Görev süresi sona eren Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi.

İsrail Meclisinde dün kabul edilen idam cezası yasasına işaret eden Lazzarini, birçok kişi gibi bu "küçük düşürücü" yasa karşısında son derece dehşete kapıldığını ve bunun Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmesini umduğunu dile getirdi.

Lazzarini, demokratik ülkelerin ölüm cezasını yeniden uygulamaya koymadığının altını çizerek, "Biz daha çok ülkelerin ölüm cezalarını kaldırmasına alışkınız. Üstelik bu, nüfusunun sadece bir kesimini hedef aldığı için son derece ayrımcı bir yasa." diye konuştu.

UNRWA'nın özellikle Ekim 2023 sonrası yaşadığı zorluklara işaret eden Lazzarini, buna ilişkin üye ülkeleri bilgilendireceğini söyledi.

Lazzarini, öldürülen meslektaşlarının sayısının 390'ı aştığına inanmakta zorlandığını kaydederek, birçoğunun hayatlarını etkileyecek yaralanmalar geçirdiğini, keyfi olarak gözaltına alındığını ??ve işkence gördüğünü belirtti.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yüzlerce binanın hasar gördüğünü veya yıkıldığını vurgulayan Lazzarini, "İsrail yetkilileri de BM kuruluşlarına UNRWA ile çalışmayı bırakmaları için giderek daha fazla baskı yapıyor. İsrail Parlamentosunun, UNRWA'nın işgal altındaki Doğu Kudüs'teki varlığına son vermek için bir yasa çıkardığını da biliyorsunuz. (İsrail) Silahlı polis, okul ve sağlık tesislerimizi zorla kapattı ve yerel yetkililer tüm binaların elektrik ve suyunu kesti. Bu saldırılar, BM'nin 80 yıllık tarihinde eşi benzeri görülmemiş olaylardır." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu temelsiz ve kötü niyetli iddiaların amacı UNRWA'ya karşı eylemleri haklı çıkarmak"

UNRWA'ya karşı iyi organize edilmiş bir dezenformasyon kampanyasının devam ettiğini belirten Lazzarini, UNRWA'nın Gazze'deki operasyonlarının yerini başka bir kuruluşun aldığını ifade etti.

"Bu temelsiz ve kötü niyetli iddiaların amacı UNRWA'ya karşı eylemleri haklı çıkarmak ve üye ülkelerin desteğini zayıflatmaktır." diyen Lazzarini, Gazze'deki Filistinlilere yardım eden diğer BM kuruluşlarına ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarına karşı da benzer iddiaların olduğunu kaydetti."

Ajansa yönelik 2024'te başlayan ve sonrasında artan fon kesintilerinin büyük zorluklara yol açtığını belirten Lazzarini, UNRWA'nın son 2,5 yılda uluslararası toplum tarafından yeterince korunmamış olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Lazzarini, "(İsrail saldırıları) Gazze'deki savaşa etkili bir çok taraflı ve uluslararası hukuka dayalı yanıtın oluşturulamaması, uluslararası hukukun sınırları dışında, Orta Doğu'ya ve ötesine yayılan bir savaşın zeminini hazırladı. Bu durum, kurallara dayalı uluslararası düzene duyulan küçümsemeyi normalleştirdi." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında BM personeline ve tesislerine yapılan saldırıların cevapsız kalmaması gerektiğini vurgulayan Lazzarini, BM ve çok taraflı eylemin geleceğinin daha da kötüye götürülmesine izin verilemeyeceğini belirtti.

"Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi haftalardır askıda kaldı"

Lazzarini, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesinin haftalardır askıda kaldığını anımsatarak, kuşatma altında bulunan Gazze'deki durumun İran'daki mevcut savaş nedeniyle gölgede kaldığının altını çizdi.

Sözde ateşkesin sadece kağıt üzerinde kaldığını hatırlatan Lazzarini, bu süreçte 650'den fazla kişinin öldüğünü, Gazzelilerin hala enkaz içinde yaşadığını ve temiz su için saatlerce kuyrukta beklediğini söyledi.

Lazzarini, "(Ateşkes) Bir sonraki aşamanın uygulanması ne kadar çok gecikirse, Gazze'deki insanlar o kadar umutsuz olacak." dedi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yürüttüğü şiddetin tamamen cezasız ve kesintisiz olduğunu aktaran Lazzarini, artan hukuksuz yerleşim faaliyetleri, kitlesel yer değiştirmeler ve kontrol noktalarının genişlemesiyle bölgede korkunun derinleştiğini sözlerine ekledi.