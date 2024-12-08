UNRWA Genel Komiseri'nden Tehlikeli Uyarı - Son Dakika
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UNRWA Genel Komiseri'nden Tehlikeli Uyarı

Gazze'deki cezasızlık krizi ve uluslararası hukuk ihlalleri, GLOBAL FORUM'da gündeme getirildi.

08.12.2024 16:46
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi'nde uluslararası hukuk kuralları ihlallerinin cezasız kalmasının "tehlikeli bir küresel emsal teşkil ettiği" uyarısını yaptı.

Lazzarini, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024'te açıklamalarda bulundu.

UNRWA'nın "geçici bir ajans olması amaçlanarak kurulduğunu" hatırlatan Lazzarini, Ajansın 75 yıldır süren varlığının Filistinli mülteci krizini çözmedeki başarısızlığı yansıttığını söyledi.

Lazzarini, "Dolayısıyla 75 yıl sonra hala buradaysak bunun uluslararası toplumun Filistin meselesinde adil ve kalıcı bir siyasi çözümü teşvik etme konusundaki kolektif başarısızlığının bir ifadesi olduğuna şüphe yoktur." dedi.

İsrail hükümeti ve ordusunun Ajansa yönelik saldırıları ile İsrail Meclisinde kabul edilen Ajansın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasaya dikkati çeken Lazzarini, UNRWA'nın "en karanlık dönemini yaşadığını" söyledi.

Lazzarini, BM üyesi ülkelerden İsrail Meclisince alınan kararın uygulanmaması için destek olmalarını ve Ajansa yönelik finansal yardımlarını sürdürmelerini istedi.

"Daha önce hiç görülmediği kadar cezasızlık krizi yaşanıyor"

Gazze Şeridi'ndeki insani krize işaret eden Lazzarini, sivillerin her gün hava saldırılarının yanı sıra açlık ve hastalık tehditleriyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Lazzarini, "kıyamet sonrası" olarak nitelendirdiği Gazze'deki durumu, "Hayatta kalmak için hayvan yemi yiyorlar çünkü bulabildikleri tek şey bu. Oradaki personelimiz 14 aydır aynı ayakkabıları giydiklerini, hiç kıyafetlerinin olmadığını anlatıyor. Bu kadar uzun süre boyunca aynı ayakkabı ve kıyafetleri giydiğinizi ve oradan oraya göç ettiğinizi düşünün." sözleriyle anlattı.

Gazze'de uluslararası insani hukuk ve Cenevre Sözleşmelerinin "göz ardı edildiği" eleştirisinde bulunan Lazzarini, "Daha önce hiç görülmediği kadar cezasızlık krizinin yaşandığına inanıyorum. Her şey gözlerimizin önünde cereyan ediyor ve eyleme geçme eksikliğinin kurala dayalı düzenin altını oyduğunu bilmediğimizi söyleyemeyiz." diye konuştu.

Lazzarini, Gazze'de hukuk normlarının ihlalinin cezasız kalmasının "tehlikeli bir küresel emsal teşkil ettiği" uyarısında bulunarak "Gazze bağlamında bu emsali kabul edersek bunun başka bir yerde uygulanmaması için kesinlikle hiçbir neden yoktur." dedi.

Batı Şeria'da "sessiz bir savaş yaşanıyor"

İşgal altındaki Batı Şeria'da "sessiz bir savaş" yaşandığını belirten Lazzarini, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik artan şiddetine ve bunun cezalandırılmamasına, İsrail ordusunun mülteci kamplarına saldırılarına ve buradaki kamu hizmetlerine zarar vererek "toplu cezalandırma girişimlerine" dikkati çekti.

Lazzarini, "Batı Şeria'da yaşananların, Gazze'deki durumla ilgilenmek zorunda kalmasaydık manşetlere çıkacak şeyler olduğunu pek çok kez söyledim. 7 Ekim'den bu yana öldürülen insan sayısı, İkinci İntifada'dan bu yana en yüksek rakam." değerlendirmesinde bulundu.

"Suriye" örneği

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump yönetiminde Filistin'e yönelik politika değişimine ilişkin soruyu yanıtlayan Lazzarini, 61 yıllık Baas rejiminin çöktüğü Suriye'ye işaret ederek "umutlu olma" mesajı verdi.

Lazzarini, "Karanlık bir dönemden geçiyoruz. Kesinlikle öngörülebilir bir gelecekte de bu sürecek ancak yolun sonunda Suriye'de gördüğümüz gibi bir ışığın olacağına inanalım. (Suriye'de) Hiç kimse inanmazken insanlar, birdenbire bir ışığın olacağına inandılar." ifadelerini kullandı.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı forumun teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forumda bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar, jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışıyor.

"Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi getirmesine ortam sunmayı amaçlıyor.

Doha Forum 2023'e 120 ülkeden 3 bin 500 konuk, 270 konuşmacı katılmıştı.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Politika, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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