UNRWA Genel Komiseri'nden Uyarı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Üye ülkeler müdahale etmezse, UNRWA çöker. Bu da milyonlarca Filistinliyi kaosa iter." uyarısında bulundu.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda, UNRWA'ya ilişkin gelişmelerin ele alındığı oturum düzenlendi.

Oturumun açılışını yapan BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, tüm üye ülkelerin uluslararası hukuk, BM Şartı ve kararlarına saygı duymak zorunda olduğunun altını çizdi.

Yang, "İsrail hükümetine acilen uluslararası yasal yükümlülüklerini yerine getirme ve BM Genel Kurulu tarafından yetkilendirilen UNRWA'nın Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yeri doldurulamaz görevini yerine getirmesine izin verme çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"Gazze'yi distopik bir korku senaryosuna dönüştürdü"

UNRWA'ya ilişkin gelişmeler hakkında üye ülkeleri bilgilendiren Lazzarini ise "Gazze'de savaşın başlangıcından bu yana İsrailli yetkililerin hedefi UNRWA'yı dağıtmak oldu." dedi.

Lazzarini, İsrail Meclisinin UNRWA'ya ilişkin yasasının bu hedefe hizmet ettiğini ancak bununla sınırlı kalmadığını belirterek, aynı zamanda Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkını ve adil bir siyasi çözüm arayışlarını sona erdirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yasanın, İsrail-Filistin meselesinin çözümü için uzun yıllardır oluşturulan dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi hedeflediğini kaydeden Lazzarini, "Gazze'deki son bir yıl, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana sivillere yönelik en yoğun bombardımanla birlikte insani yardımların ciddi şekilde kısıtlanması sonucu, Gazze'yi distopik bir korku senaryosuna dönüştürmüştür." değerlendirmesinde bulundu.

Lazzarini, Gazze'nin kuzeyinde ise Filistinlilerin hava saldırılarıyla yakılmakta ve diri diri gömülmekte olduğuna işaret ederek, hastanelere ve kurtarma ekiplerine yönelik saldırıların nüfusa hayati yardım ve tıbbi malzeme sağlanmasının önüne geçtiğini, erkekler ve çocukların gözaltına alınarak, tutuldukları yerlerin bilinmediğini bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise artan şiddet ve yerleşimci saldırılarıyla durumun her gün daha da kötüleştiğini vurgulayan Lazzarini, her gün meydana gelen askeri baskınlar ve kamu altyapısının yok edilmesiyle Filistinlilerin toplu şekilde cezalandırıldığını söyledi.

Lazzarini, ekonominin de çökme noktasına geldiğinin altını çizerek, "Tüm bu korkunç acıların üzerine, UNRWA'nın operasyonlarına yönelik tehdit eklendi." dedi.

UNRWA'nın BM Genel Kurulu tarafından Filistinli mültecilere yardım sağlamakla görevlendirilen bir mekanizma olduğunu anımsatan Lazzarini, diğer BM ajanslarından farklı olarak, UNRWA'nın doğrudan eğitim, sağlık hizmetleri ve sosyal destek gibi kamu hizmetleri sağladığını kaydetti.

Lazzarini, "Ajansın geniş hizmet alanı ve uzun yıllara dayanan deneyimi, Gazze'de hızla insani yardım sağlayan bir makineye dönüşmesine olanak sağladı. Son bir yılda, UNRWA Gazze halkı için yaşam kaynağı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

UNRWA'nın dağıtılmasının BM'nin insani yardım operasyonlarını çökerteceği uyarısında bulunan Lazzarini, "UNRWA'nın yokluğunda, bir nesil eğitim hakkından mahrum kalacak ve bu, marjinalleşme ve aşırılığa yönelen bir geleceğin zeminini hazırlayacak." ifadelerini kullandı.

"UNRWA'nın dağıtılması, Filistinli mültecilerin mültecilik statülerini ortadan kaldırmaz"

"UNRWA'nın dağıtılması, Filistinli mültecilerin mültecilik statülerini ortadan kaldırmaz çünkü bu statüler ajansa bağlı olmaksızın varlıklarını sürdürür." ifadesini kullanan Lazzarini, "Ancak ajansın faaliyetlerinin durması, Filistinli mültecilerin yaşamlarını ve geleceğini ciddi şekilde tehdit eder." dedi.

"İsrail iddialarına ilişkin kanıt sunmadı"

UNRWA'nın 15 yılı aşkın süredir her yıl personel isimlerini İsrail'le paylaştığını belirten Lazzarini, halihazırda ise her çeyrek dönemde isim paylaşımı yapıldığını bildirdi.

Lazzarini, söz konusu listelerde İsrail'in daha önce itiraz etmediği ancak şimdi "silahlı gruplara" üyelikle suçladığı isimler de bulunduğunu belirterek, "Biz sürekli olarak İsrail hükümetinden kanıt istedik. Hiçbir cevap alamadık." bilgisini paylaştı.

Bunun UNRWA'yı çok zor bir durumda bıraktığını kaydeden Lazzarini, kanıt sunulmayan iddialara cevap veremediğini, ancak bu iddiaların ajansın itibarını baltalamak için hala kullanılmaya devam edildiğini dile getirdi.

Üye devletlere Filistinli mültecileri ve UNRWA'yı savunmaları çağrısı

Lazzarini, "Üye ülkeler müdahale etmezse, UNRWA çöker. Bu da milyonlarca Filistinliyi kaosa iter." uyarısını yaptı.

Üye ülkelerin, UNRWA'ya karşı yasaların uygulanmasını engellemelerini talep eden Lazzarini, aynı zamanda herhangi bir siyasi geçiş planında UNRWA'nın rolünün belirlenmesinin şart olduğunu dile getirdi.

Lazzarini, üye ülkelerin UNRWA'ya yönelik fonları sürdürmelerini de istedi.

UNRWA Genel Komiseri, "Bugün, üye devletlere Filistinli mültecileri ve UNRWA'yı savunmaları için çağrıda bulunuyorum. Bunu yapmak, çok taraflı sistemin kalbinde yer alan BM'yi savunmak anlamına gelir. Bu, kolektif geleceğimizi savunmak demektir ve bugün bu geleceğimiz en büyük tehlikeyle karşı karşıyadır." sözleriyle konuşmasına son verdi.