Ünüvar, BM Ulaşım Komitesi'nde Türkiye'yi Temsil Etti

21.02.2026 18:32
Durmuş Ünüvar, BM AEK İç Ulaştırma Komitesi'nde Türkiye'nin dijital ulaşım vizyonunu paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK) İç Ulaştırma Komitesi'nin 88. Oturumu'na katıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, BM AEK İç Ulaştırma Komitesi'nin 88. Oturumu, 17-20 Şubat'ta BM Cenevre Ofisi'nde gerçekleştirildi.

Ünüvar, burada düzenlenen üst düzey panelde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaştırmada dijitalleşme, yapay zeka ve otomasyon alanındaki vizyonunu uluslararası toplumla paylaştı.

Türkiye'nin akıllı ulaşım sistemleri, otonom hareketlilik uygulamaları, dijital lojistik çözümleri ve elektronik taşımacılık sistemleriyle küresel ulaştırma dönüşümüne aktif katkı sağladığını belirten Ünüvar, İç Ulaştırma Komitesi'nin uluslararası düzenleyici işbirliğinin güçlendirilmesi ve ulaştırma sistemlerinde birlikte çalışabilirliğin sağlanması açısından kritik bir küresel platform olduğunu vurguladı.

Ünüvar, Türkiye'nin ulaştırmada inovasyon ve otomasyonu planlı ve güvenli bir yaklaşımla hayata geçirdiğine değinerek, Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri ile yapay zeka, otomasyon ve dijital teknolojilerin tüm ulaştırma türlerine entegre edilmesi için bir zemin hazırlanacağını aktardı.

Bakan Yardımcısı Ünüvar, elektrikli araç ekosistemi ve hidrojen yakıtlı lokomotif geliştirme çalışmalarının da Türkiye'nin sıfır emisyonlu, bağlantılı ve akıllı hareketlilik vizyonunun temel unsurları arasında yer aldığını kaydetti.

Ünüvar, ikili görüşmeler gerçekleştirdi

Ünüvar, Uluslararası Karayolu ile Eşya Taşıma Sözleşmesi'nin (CMR) 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen seremoniye, BM AEK İcra Sekreteri ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) Başkanı Radu Dinescu ile birlikte katıldı.

Burada yaptığı konuşmada sözleşmenin sınırları engel olmaktan çıkarıp bağlantıya dönüştüren 70 yıllık başarısına dikkati çeken Ünüvar, Azerbaycan ile yürütülen e-CMR pilot projesi kapsamında taşıma senedinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmaların test ortamında başarıyla tamamlandığını belirtti.

Ünüvar, bu uygulamanın daha verimli, şeffaf ve tamamen dijital ulaştırma koridorlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Yardımcısı Ünüvar, program kapsamında BM AEK İcra Sekreteri Tatiana Molcean ve Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanı Robert Tieman ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Öte yandan, bu yıl gerçekleştirilen İç Ulaştırma Komitesi Büro seçimlerinde Türkiye'yi temsilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü ve halihazırda Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomisi Çalışma Grubu (WP.5) Başkanı Burak Aykan üye seçildi.

Kaynak: AA

