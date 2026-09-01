Ünye Çevre Platformu üyeleri Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti, çevre hassasiyeti vurgulandı - Son Dakika
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Ünye Çevre Platformu üyeleri Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı ziyaret etti, çevre hassasiyeti vurgulandı

Ünye Çevre Platformu üyeleri Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan\'ı ziyaret etti, çevre hassasiyeti vurgulandı
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Ünye Çevre Platformu üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı Ankara'daki parti genel merkezinde ziyaret etti. Arıkan, ziyaretin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çevreyle barışılması gerektiğini vurgulayarak, platformun çevre konusundaki hassasiyeti nedeniyle teşekkür etti. Arıkan, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne değinerek, barışın hayatın her alanında hakim kılınması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - Ünye Çevre Platformu üyeleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ünye Çevre Platformu üyelerinin ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Bugün 1 Eylül Dünya Barış Günü… Barışı yalnızca insanlar arasında değil, hayatın her alanında hakim kılmak zorundayız. Çevremizi, emanet aldığımız çocuklarımıza hakkıyla teslim etmek için; Toprakla barışacağız. Suyla barışacağız. Havayla barışacağız. Çevreyle barışacağız. Ünye Çevre Platformu'na nazik ziyaretleri ve çevre konusunda ortaya koydukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA

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